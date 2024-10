„Procedury już są, mamy je w ręku. Wystarczy stosować prawo”. Debata RDC o strategii migracyjnej rządu Adam Abramiuk 18.10.2024 18:58 Mamy już system migracyjny, a zachowujemy się, jakbyśmy byli w jakieś próżni – Marcin Sośniak z zespołu migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wraz z innymi przedstawicielami organizacji pozarządowych komentował w „Debacie RDC” strategię migracyjną rządu na lata 2024–2030.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych komentowali w audycji „Debata RDC” strategię migracyjną rządu na lata 2024–2030, zastanawiając się, jakie będzie miejsce NGO-sów, które zajmują się prawami uchodźców i migrantów.

Mateusz Luft z Klubu Inteligencji Katolickiej wskazywał, że uchodźcy cały czas przechodzą przez granicę i są odsyłani z powrotem bez sprawdzenia i tak w kółko.

Powiedział, że zgodnie z dotychczasowymi procedurami dana osoba była sprawdzana i wtedy zapadała decyzja, a nowe założenia to zmieniają.

– Jest założenie, że ta osoba na pewno przyjechała z zamiarami wrogimi i jakby weszła w tę procedurę, to na pewno powinna zostać odrzucona w procesie weryfikacji – dodał.

Z kolei Marcin Sośniak z zespołu migracyjnego Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka powiedział, że mamy już mamy system migracyjny, a zachowujemy się jakbyśmy byli w jakieś próżni.

– Są mechanizmy identyfikacji osób stwarzających zagrożenie, są środki zabezpieczające, które z jednej strony pozwalają tym osobom nadal ubiegać się i korzystać z pewnych praw podstawowych swoich, z drugiej strony pozwalają na zastosowanie środków detencyjnych, czyli pozbawienie de facto tej osoby wolności, jeżeli rzeczywiście sprawia zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego – mówił.

Prezes Stowarzyszenia Nomada ;dr Magdalena Nazimek-Rakoczy zaś podkreśliła, że warto zaznaczyć różnicę między azylem a ochroną międzynarodową.

– To że konstytucja odsyła w jakikolwiek sposób do ustawy, nie daje nam prawa do zawieszania tego uprawnienia osób do poszukiwania ochrony. Na tym polega procedura uchodźcza. Nie każdy, kto dostąpi tego zaszczytu złożenia wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, dostanie tę ochronę – powiedziała.

Zdaniem autorów strategii proces imigracji musi być ograniczony i podlegać kontroli instytucji publicznych, a także odpowiadać oczekiwaniom społeczeństwa. Priorytetem działań rządu ma być stworzenie takiego modelu imigracji i obecności cudzoziemców, w którym jedynie uzupełniane będą niedobory np. na rynku pracy, w edukacji, nauce, kulturze i sporcie.

