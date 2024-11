Schrony w Warszawie. Burmistrzowie w RDC o miejscach schronienia w stołecznych dzielnicach Adam Abramiuk 27.11.2024 13:27 Bemowo remontuje schron, znajdujący się pod budynkiem ratusza. Dzielnica chce przywrócić dawne funkcje pomieszczenia, które dotychczas nie było używane. To w związku z ustawą o obronie cywilnej i ochronie ludności, która została przyjęta przez Senat z poprawkami i teraz powróci do Sejmu.

Magazyn samorządowy (autor: RDC)

Senat jednogłośnie przyjął w ubiegły czwartek ustawę o systemie ochrony ludności, który - w razie wojny - będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną. Ustawa wróci teraz do Sejmu. Dokument zakłada m.in. zasady funkcjonowania miejsc schronienia. Dyskutowaliśmy o tym w „Magazynie samorządowym”.

Jak powiedział wiceburmistrz Bemowa Maciej Wójtowicz, Bemowo remontuje schron znajdujący się pod budynkiem ratusza. Dzielnica chce przywrócić dawne funkcje pomieszczenia, które dotychczas nie było używane.

- Są olbrzymie metalowe drzwi, takie grube jak to w schronach i tam zostało zaprojektowane. Praktycznie jeszcze pod koniec ubiegłej kadencji zapadła taka decyzja, że należy poopróżniać, bo tam były jakieś magazyny porobione, żeby doprowadzić te pomieszczenia do takiego stanu, żeby mogły stanowić właśnie miejsce tymczasowego ukrycia - wskazał.



Drugim ratuszem z podobnym pomieszczeniem w podziemiach jest Targówek.

Burmistrz Dzielnicy Ochota, Piotr Krasnodębski, gdzie taki schron nie funkcjonuje wskazał, że ma wiele zapytań od mieszkańców dotyczących miejsc schronienia.

- Zgłaszają się do nas wspólnoty do urzędu dzielnicy o to, aby w ich budynkach odtwarzać albo budować schrony w tych miejscach, gdzie to jest możliwe. Oczywiście też czekamy na ustawę, która będzie regulowała te wszystkie sprawy, bo wspólnoty oczywiście domagają się przy składaniu wniosków tego, żeby miasto, urząd dzielnicy partycypował w tym remoncie - powiedział.



Burmistrz Śródmieścia Aleksander Ferens poinformował natomiast, że dzielnica ze względu na swoje położenie ma wiele miejsc schronienia.

- My mamy z kolei w pobliżu pomieszczenia metra. To są takie największe pomieszczenia, w których przewidziane są miejsca schronienia. No i tuż obok są też budynki, w których znajdują się pomieszczenia podziemne - wyjaśnił.

Ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej Sejm jednogłośnie uchwalił na posiedzeniu 8 listopada. Regulacja zakłada powstanie systemu ochrony ludności, który - w razie wojny - będzie mógł się przekształcić w obronę cywilną. Na realizację nowych rozwiązań rząd będzie przeznaczać rocznie nie mniej niż 0,3 proc. PKB.

Zasadniczym celem ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej jest wypełnienie społecznego zapotrzebowania na bezpieczne i odporne środowisko cywilne w kontekście zagrożeń militarnych i pozamilitarnych. Ustawa koncentruje się na bezpieczeństwie obywateli i - jak wielokrotnie zwracali uwagę autorzy regulacji - nie wpływa na swobody obywatelskie.

Konstrukcja systemu ochrony ludności zostanie oparta m.in. na strukturach PSP, OSP, Państwowego Ratownictwa Medycznego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Na poziomie centralnym system ochrony ludności będzie koordynował szef MSWiA, który będzie wspierany przez Rządowy Zespół Ochrony Ludności.

Ustawa określa m.in. zadania ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny; organy i podmioty realizujące zadania ochrony ludności; zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej; zasady funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania, powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach; zasady użytkowania i ewidencjonowania obiektów zbiorowej ochrony oraz zasady funkcjonowania i organizację obrony cywilnej oraz sposób powoływania personelu do obrony cywilnej.

Konstrukcja systemu ochrony ludności została oparta na już istniejących strukturach. Chodzi o optymalne wykorzystanie potencjału krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (szczególnie Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych), struktur zarządzania kryzysowego, Systemu Powiadamiania Ratunkowego, Państwowego Ratownictwa Medycznego, podmiotów leczniczych oraz organizacji pozarządowych.

To również przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji przewidzianych zadań. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji będzie odpowiedzialny za koordynację funkcjonowania systemu ochrony ludności na poziomie centralnym. W tym zakresie otrzyma wsparcie Rządowego Zespołu Ochrony Ludności.

W momencie wprowadzenia stanu wojennego i w czasie wojny ochrona ludności staje się obroną cywilną. Będzie mieć na celu ochronę ludności cywilnej przed zagrożeniami wynikającymi z działań zbrojnych i ich następstw.

Zgodnie z ustawą Rada Ministrów będzie przedstawiała Sejmowi i Senatowi sprawozdanie z wykonania ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej co 2 lata do końca kwietnia danego roku kalendarzowego. Pierwsze sprawozdanie z wykonania ustawy przedstawia się do końca kwietnia 2026 r.

Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Czytaj też: Ponad miliard złotych za wieżowiec w Warszawie. Kto kupił Warsaw UNIT?