X Europejski Kongres Samorządów. Największa międzynarodowa konferencja samorządowa w Polsce od poniedziałku

Pomysłodawca Kongresu i przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski mówił o wydarzeniu w Polskim Radiu RDC. Gość „Poranka RDC” zaznaczył, że organizatorzy zapraszają na nie przede wszystkim samorządowców.

- Doszliśmy bowiem do wniosku, że tak wiele jest spraw, o których musimy z nimi rozmawiać na co dzień, o których z nimi powinniśmy rozmawiać na co dzień, że warto takie spotkania z dala od codziennego zgiełku, pośpiechu przygotować - zaznaczył Berdychowski.



W ramach Kongresu odbędzie się ponad 250 wydarzeń. Będą to bloki programowe, panele dyskusyjne, warsztaty, wykłady i prezentacje. Uczestnicy będą mogli podzielić się rozwiązaniami dotyczącymi funkcjonowania i rozwoju miast i regionów.

Sześć obszarów tematycznych

Jak mówił Berdychowski, samorządy to przede wszystkim próby poprawy codziennego życia mieszkańców.

- To z jednej strony jest edukacja, z drugiej strony jest woda, z trzeciej strony są ścieki, to jest zeroemisyjność budynków, to jest transport i jednym słowem cała masa spraw, z którymi tak naprawdę na co dzień najczęściej się spotykamy i dlatego warto z nimi rozmawiać, trzeba z nimi rozmawiać - wskazał.



Program Kongresu będzie realizowany w sześciu obszarach tematycznych - Polityka i Bezpieczeństwo, Inwestycje i innowacje, Kultura i Turystyka, Zrównoważony Rozwój, Finanse i Gospodarka, Zdrowie i Społeczeństwo.

Jak dodał Zygmunt Berdychowski, podstawowym wnioskiem kongresu jest decentralizacja.

- Zwłaszcza w kontekście pieniędzy publicznych, które mają stanowić o fundamencie, na którym funkcjonuje samorząd, to jest absolutnie pierwsze i najważniejsze wołanie - tłumaczył.



W ubiegłym roku w Kongresie uczestniczyło 2100 gości, z których niemal 700 osób stanowili samorządowcy, w tym 37 prezydentów miast, 135 burmistrzów, 65 starostów i 131 wójtów.

X Europejski Kongres Samorządów rozpocznie się o godzinie 12:00. Polskie Radio RDC jest patronem medialnym wydarzenia. Zapraszamy na specjalne rozmowy prosto z Kongresu w poniedziałek i wtorek. Z zaproszonymi gośćmi będzie rozmawiał Robert Łuchniak.

