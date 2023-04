Trąbił na policjantów, po czym rozpędził auto do 104 km/h w terenie zabudowanym RDC 18.04.2023 11:28 W Ciechanowie kierowca audi, mijając patrol policji mierzący prędkość pojazdów niedaleko przejścia dla pieszych, użył klaksonu, a następnie gwałtownie przyśpieszył, rozpędzając się do 104 km/h. Funkcjonariusze ruszyli radiowozem za audi. 45-letni kierujący stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Pirat drogowy w Ciechanowie (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Policja Opolska)

45-latek zatrąbił na policjantów z drogówki w Ciechanowie, po czym dojechał, przekraczając dozwoloną prędkość.

Do zdarzenia doszło, gdy na jednej z ulic tego miasta funkcjonariusze mierzyli prędkość w rejonie przejścia dla pieszych – ich uwagę zwrócił kierowca audi, który mijając patrol, trąbił na policjantów, a następnie gwałtownie przyśpieszył.

– Policjanci przeprowadzili pomiar prędkości odjeżdżającego samochodu. Okazało się, że jego kierowca rozpędził się do 104 km/h. Po wykonaniu pomiaru funkcjonariusze udali się radiowozem za audi, które zatrzymali kilkaset metrów dalej – przekazała Magda Zarembska z miejscowej policji.

Jak dodała, 45-letni mieszkaniec Ciechanowa, kierujący samochodem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stracił prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie dozwolonej prędkości o 54 km/h w obszarze zabudowanym.

– Mężczyzna odpowie przed sądem nie tylko za nadmierną prędkość, ale również za stworzenie zagrożenia w rejonie przejścia dla pieszych, używanie sygnałów dźwiękowych niezgodnie z przepisami oraz niestosowanie się do poleceń wydawanych przez policjanta w trakcie kontroli – podkreśliła Zarembska.

Jak przypomniała, przekroczenie dozwolonej prędkości to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Podkreśliła jednocześnie, odnosząc się do konsekwencji niestosowania się do przepisów ruchu drogowego, że jeżeli osoba, której zatrzymano prawo jazdy, w ciągu trzech miesięcy po raz kolejny zostanie zatrzymana w takich okolicznościach przez policjantów, to czas odebrania dokumentu wydłużony zostanie do pół roku, natomiast kolejne zatrzymanie wiąże się już z cofnięciem uprawnień do kierowania pojazdami i koniecznością ponownego zdawania egzaminu.

Czytaj też: Początek obwodnicy Ciechanowa. Jest kompromis w sprawie jej przebiegu