46-latek z Ciechanowa usłyszał zarzut zabójstwa kobiety. Dziś decyzja o areszcie Adrian Pieczka 22.01.2025 08:21 Zarzut zabójstwa usłyszał 46-letni mieszkaniec Ciechanowa. Piotr J. był poszukiwany od soboty. W akcji brały udział m.in. wyspecjalizowane psy i policyjny śmigłowiec. Wczoraj został zatrzymany przez policję, gdy szedł poboczem drogi. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo 50-latki. Kobieta miała ranę kłutą pleców.

Zarzut zabójstwa dla 46-latki (autor: Policja Ciechanów)

Piotr J. usłyszał zarzut zabójstwa. Mężczyzna od soboty był poszukiwany przez policję, a zatrzymano go, gdy szedł poboczem drogi w miejscowości Lekówiec w gminie Regimin, ok. 10 km od Ciechanowa, gdzie doszło do tragedii.

– Mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu czynu. Dzisiaj będą przeprowadzone dalsze czynności, odbędzie się posiedzenie sądu. Sąd zadecyduje, czy zastosować wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania – informuje rzeczniczka ciechanowskiej policji Magda Sakowska.

W trakcie trzydniowych poszukiwań 46-latka zaangażowanych było blisko stu funkcjonariuszy. Do działań zadysponowany został policyjny śmigłowiec. Policjanci szukali mężczyzny w lasach i mniejszych miejscowościach.

Do zabójstwa kobiety w Ciechanowie doszło w sobotę 18 stycznia. W jednym z mieszkań znaleziono ciało 50-latki z raną kłutą pleców.

