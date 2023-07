Park Nauki Torus w Ciechanowie „Cudem Polski 2023” Alicja Śmiecińska 18.07.2023 20:59 Sukces Parku Nauki Torus w Ciechanowie. Konkurs „Cuda Polski 2023” został rozstrzygnięty. We wtorek ogłoszono zwycięzców plebiscytu National Geographic Traveler.

Park Nauki Torus w Ciechanowie (autor: mat. parku nauki)

Park Nauki Torus „Cudem Polski 2023”. Park z wieżą ciśnień w Ciechanowie został zwycięzcą spośród trzech wytypowanych na Mazowszu najciekawszych miejsc w Polsce.

- Jesteśmy ogromnie dumni, że otrzymaliśmy tytuł „Cudu Polski”. Przede wszystkim ta nagroda to jest szansa na to, żeby o naszym parku nauki i o tej niezwykłej wieży ciśnień dowiedziało się jeszcze większe grono odbiorców. Dla nas to przede wszystkim ogromny prestiż. Spośród tych trzech obiektów w województwie mazowieckim, my otrzymaliśmy 77 procent głosów - mówi kierownik placówki Marzena Lentowszczyk.



W regionie o tytuł zwycięzcy walczyli jeszcze Fabryka Norblina w Warszawie i Centrum Folkloru Polskiego Karolin.

