Obwodnica Ciechanowa przejdzie przez środek Lasu Krubińskiego? „Nie ma na to zgody” Alicja Śmiecińska 18.10.2023 14:36 Odczepcie się od mojego lasu — tak komentuje sprawę obwodnicy Ciechanowa, która ma przejść przez środek Lasu Krubińskiego jedna z mieszkanek. Przeciwko obwodnicy protestuje też prezydent miasta Krzysztof Kosiński. — Nie zgadzamy się na to. Protestujemy i sprzeciwiamy się. Trzeba wybrać taki wariant, który wychodzi poza miasto — stwierdził Krzysztof Kosiński.

Czy przez Las Krubińskiego przejdzie obwodnica Ciechanowa? (autor: pexels)

Mieszkańcy Ciechanowa protestują, nie chcą, aby obwodnica miasta przechodziła przez środek Lasu Krubińskiego. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad komentuje protesty mieszkańców. Zaznacza, że „nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie”.

Rzeczniczka mazowieckiego oddziału Małgorzata Tarnowska powiedziała Radiu dla Ciebie, że są trzy warianty przebiegu obwodnicy.

— Nie ma wskazanego jednego wariantu przebiegu obwodnicy Ciechanowa. Projektowane są trzy przebiegi. Zostanie wybrany jeden i wskazany jako preferowany we wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej, który złożymy w 2024 roku. Ostatecznie wariant wskaże Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie — oznajmiła Tarnowska.

Wspólnie przeciwko obwodnicy

Przeciwko obwodnicy Ciechanowa, która mogłaby przechodzić przez środek lasu, protestuje też prezydent Krzysztof Kosiński.

— W jednym z tych wariantów, który w tym momencie jest, a wręcz powinienem powiedzieć, narzucony przez generalną dyrekcję, to jest przejście obwodnicy przez sam środek lasu Krubińskiego, czyli de facto, jego całkowita wycinka. Nie zgadzamy się na to. Protestujemy i sprzeciwiamy się. Trzeba wybrać taki wariant, który wychodzi poza miasto — oznajmił Kosiński.

Jak zaznaczył prezydent Ciechanowa, „za dużo zainwestowaliśmy w tereny wokół Krubina”.

— Jest tam kąpielisko, jest plaża, są ścieżki pieszo-rowerowe. To jest teren rekreacyjny, gdzie ludzie przychodzą odpocząć, wypocząć i trudno mi sobie wyobrazić, żeby to wszystko zostało zniszczone w wyniku jakiejś nielogicznej i nierozważnej decyzji o przeprowadzeniu obwodnicy przez sam środek lasu. Nie ma na to zgody miasta Ciechanów i naszych mieszkańców — stwierdza prezydent.

„Odczepcie się od mojego lasu”

Podobnie wypowiadają się też mieszkańcy. Zdaniem jednego z nich „to jest bardzo głupia inwestycja”.

Jak poinformowała nas GDDKiA, decyzji w sprawie przebiegu obwodnicy południowej Ciechanowa jeszcze nie ma. Rozpatrywane są wciąż 3 przebiegi.

Ostateczny wariant wskaże regionalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie w przyszłym roku.

Obwodnica Ciechanowa będzie miała w sumie 16 km długości, jej początek planowany jest w Ujazdówku a koniec w miejscowości Nasierowo-Dziurawieniec. Budowa ma się zacząć najpóźniej w 2027 roku.

