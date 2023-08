Mieszkańcy Ciechanowa murem za pomnikiem ,,Walka Męczeństwo Zwycięstwo 1939-1945" Alicja Śmiecińska 28.08.2023 17:03 Mieszkańcy Ciechanowa stanęli w obronie pomnika "Walka Męczeństwo Zwycięstwo 1939-1945". Wcześniej postępowania dekomunizacyjne monumentu wszczął Wojewoda mazowiecki Tobiasz Bocheński, którego efektem może być jego wyburzenie.

Pomnik „Walka Męczeństwo Zwycięstwo 1939–1945” w Ciechanowie (autor: UM Ciechanów)

Kontrowersje wobec pomnika ,,Walka Męczeństwo Zwycięstwo 1939-1945” w Ciechanowie. Wojewoda mazowiecki chce dekomunizować monument. Wszczął postępowanie w tej sprawie, którego efektem może być jego wyburzenie.

Mieszkańcy Ciechanowa stanęli w obronie pomnika. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Alicja Śmiecińska.

Pomnik nie gloryfikuje Armii Czerwonej.

– Zarzuca się tym, którzy byli inicjatorami budowy pomnika, że on powstał po to, żeby gloryfikować armię czerwoną, która w cudzysłowiu wyzwalała Ciechanów. Oczywiście to nie jest prawda. Prawdziwą intencją było upamiętnienie tych, którzy zginęli w różny sposób, nie przeżyli, nie przetrwali 2 wojny światowej – zaznacza Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej Adam Krzemiński.

Wojewoda wszczął postępowanie dekomunizacyjne bo jak twierdzi – zgłosili się do niego przedstawiciele środowisk patriotycznych z Ciechanowa. Są oburzeni tym, że władze miasta chcą pomnik remontować, choć oni od lat apelują o likwidację komunistycznego monumentu.

Władze Ciechanowa z kolei tłumaczą, ze remont pomnika został uzgodniony z Instytutu Pamięci Narodowej. Nowa inskrypcja będzie brzmiała „Pamięci mieszkańców Ziemi Ciechanowskiej poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej”.

Czytaj też: Komunistyczny pomnik do remontu za pieniądze miasta. Wojewoda interweniuje