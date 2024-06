Bloki zamiast mokradeł? Mieszkańcy Ciechanowa w obronie dzikiej przyrody Alicja Śmiecińska 04.06.2024 19:12 Niemal 800 osób podpisało się pod petycją w obronie krubińskich mokradeł w Ciechanowie. To właśnie tam mają zostać wybudowane nowe bloki. – Zagraża to przyrodzie i bioróżnorodności, dlatego że mamy tam liczne gatunki zwierząt i roślin chronionych, ale przede wszystkim jest to miejsce naturalnie i retencji wodnej – mówi Marta Ćwiek ze stowarzyszenia „Miej Kulturę, Chroń Naturę”.

W obronie krubińskich mokradeł (autor: Miej Kulturę, Chroń Naturę/FB)

To jedna z enklaw dzikiej przyrody w mieście, która służy mieszkańcom do wypoczynku, a mają tam powstać blokowiska. Sprzeciwiają się temu autorzy petycji skierowanej do władz miasta w obronie krubińskich mokradeł w Ciechanowie.

– Zagraża to przyrodzie i bioróżnorodności, dlatego że mamy tam liczne gatunki zwierząt i roślin chronionych, ale przede wszystkim jest to miejsce naturalnie i retencji wodnej – mówi Marta Ćwiek ze stowarzyszenia „Miej Kulturę, Chroń Naturę”.

Spółka, która planuje wybudować na Krubinie 14 bloków, twierdzi, że raport środowiskowy jest korzystny dla inwestycji. Ćwiek wskazuje jednak, że jest w nim wiele nieścisłości.

– W jednym miejscu jest napisane, że jest woda, w innym, że jej nie ma. Jest wiele sprzeczności, a wyniki są interpretowane na rzecz inwestora. Tam są pewne sprzeczności. Raport jest nierzetelny, niepełny, niemetodyczny, zawiera szereg informacji wskazujących na to, że to jednak my mamy rację – zaznacza.

O przyszłości planowanego blokowiska przesądzi decyzja prezydenta. Krzysztof Kosiński wyda ją po opiniach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, sanepidu i Wód Polskich.

Jeśli inwestor otrzyma wszystkie zgody, budowa osiedla rozpoczęłaby się pod koniec roku. Pod petycją sprzeciwiającą się inwestycji podpisało się prawie 800 osób.

