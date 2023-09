Kolejni zatrzymani ws. ostrzelania uczniów na szkolnym boisku w Ciechanowie RDC 09.09.2023 13:51 W sprawie postrzelenia dwojga uczniów na boisku szkoły w Ciechanowie zatrzymano kolejnych trzech mężczyzn w wieku 25 do 32 lat - podała w sobotę policja. Wcześniej w piątek ujęto 30-latka, w którego mieszkaniu znaleziono dwie wiatrówki i śrut. Wszystkim czterem zatrzymanym przedstawiono zarzuty.

Dwoje dzieci postrzelonych na boisku przed szkołą w Ciechanowie. (autor: Zdjęcie ilustracyjne/pexels)

Zgłoszenie z jednej ze szkół średnich w Ciechanowie o tym, że na terenie boiska doszło prawdopodobnie do ostrzelania uczniów, wpłynęło do tamtejszej Komendy Powiatowej Policji w czwartek w południe. Uczniowie, którzy przebywali na terenie szkoły, usłyszeli odgłosy przypominające strzały. Dwie osoby zostały ranne. Poszkodowani to 15-letni chłopiec i 16-letnia dziewczyna. Policja poinformowała, że czterech zatrzymanych mężczyzn usłyszało zarzuty.

— Na terenie boiska jednej ze szkół średnich w Ciechanowie, prawdopodobnie doszło do ostrzelania z nieznanego przedmiotu. Uczniowie, którzy przebywali na terenie tej szkoły, usłyszeli odgłosy przypominające strzały. Dwie osoby, 15-letni chłopiec i 16-letnia dziewczyna zostali niegroźnie zranieni. Nie wymagali pomocy medycznej — podaje Magdalena Zarembska z policji w Ciechanowie.

Funkcjonariuszka przekazała, że poszkodowani uczniowie nie wymagali hospitalizacji, a ich zranienia były niegroźne.

— Nie wymagały te osoby hospitalizacji, były to niegroźne zranienia w postaci otarcia, zaczerwienienia naskórka. Okoliczności są ustalane. W tym momencie nie wiemy, jaki to był przedmiot — tłumaczy Zarembska.

Cztery osoby zatrzymane

W piątek po południu zatrzymano 30-latka, który, jak podawała wówczas policja, może mieć związek ze zdarzeniem. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie Magda Zarembska przekazała, że ujęto kolejnych dwóch podejrzewanych w wieku 25 i 26 lat.

— Dzisiaj rano funkcjonariusze zatrzymali czwartego mężczyznę, który mógł brać udział w tym zdarzeniu. 32-latek ukrywał się w piwnicy w miejscu zamieszkania — przekazała Zarembska w sobotę.

Wszyscy zatrzymani w sprawie to mieszkańcy powiatu ciechanowskiego.

Zarzuty dla zatrzymanych

Jak poinformowała w sobotę po południu rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, wszystkim czterem zatrzymanym w sprawie przedstawiono te same zarzuty — narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za przestępstwo to grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Rzeczniczka ciechanowskiej policji przekazała wcześniej, że wszystkie czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie, a w działaniach policjantów z Ciechanowa wspierali funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Jak podkreśliła rzeczniczka ciechanowskiej policji, w miejscu zamieszkania 30-latka, do zatrzymania którego doszło jeszcze w piątek, funkcjonariusze odkryli dwie wiatrówki i dwa pojemniki ze śrutem.

— Prawdopodobnie z tych znalezionych wiatrówek padły strzały w kierunku uczniów na boisku szkolnym — wyjaśniła.

— Na tym etapie nie możemy przekazać bardziej szczegółowych informacji — powiedziała Zarembska, pytana o wstępne ustalenia na temat okoliczności ostrzelania uczniów oraz udziału poszczególnych osób, które w sprawie zostały zatrzymane.

Jeszcze w piątek policja informowała, że do ostrzelania uczniów doszło na boisku szkoły średniej położonej w centrum Ciechanowa, gdzie w okolicy znajdują się inne budynki, w tym bloki mieszkalne.

