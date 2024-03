Ciechanów będzie miał „Jeziorko”. „Będzie woda, będzie dobrze” Alicja Śmiecińska 16.03.2024 14:53 Mieszkańcy Ciechanowa będą mieć „Jeziorko” w mieście. Akwen powstanie na terenie Parku Miejskiego przy ul. Armii Krajowej. Będzie woda, będzie dobrze - mówią mieszkańcy.

Ciechanów będzie miał „Jeziorko”. „Będzie woda, będzie dobrze” (autor: RDC)

Mieszkańcy Ciechanowa będą mieć „Jeziorko” w mieście. Jest już gotowa cała dokumentacja. Akwen powstanie na terenie Parku Miejskiego przy ul. Armii Krajowej. Tam, gdzie teraz są krzaki i bagna, będzie czysta woda.

Mieszkańcom pomysł bardzo się spodobał. Rozmawiała z nimi nasza reporterka Alicja Śmiecińska.

- Jeziorko będzie magicznym miejscem - zaznacza prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i dodaje, że dokumentacja i zgody już są. - Kiedy stworzyliśmy w 2019 roku Park na Jeziorku, to od razu pojawiły się pytania od mieszkańców, co ze zbiornikiem wodnym, co z drugą zaniedbaną częścią terenu. Teraz dopełnimy proces inwestycyjny i całość nabierze dużego potencjału rekreacyjnego. To będzie magiczne miejsce blisko centrum miasta - dodaje.



„Jeziorko” będzie się składało z dwóch zbiorników przedzielonych groblą z tarasem widokowym. Prace mają ruszyć jesienią tego roku.

Czytaj też: Wschodnia obwodnica Ciechanowa zostanie przedłużona. Miasto ogłosiło przetarg