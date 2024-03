Wschodnia obwodnica Ciechanowa zostanie przedłużona. Miasto ogłosiło przetarg RDC 04.03.2024 19:02 Urząd Miasta Ciechanowa planuje przedłużenie Al. Unii Europejskiej, czyli tamtejszej tzw. wschodniej obwodnicy. Celem inwestycji jest dalsze wyprowadzanie ruchu kołowego z centrum. Ogłoszono już przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Przedsięwzięcie ma być realizowane przy wsparciu unijnym.

Ciechanów planuje przedłużenie tzw. wschodniej obwodnicy miasta (autor: Ciechanów/FB)

„Miasto przedłuży do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej tzw. wschodnią obwodnicę Ciechanowa, Al. Unii Europejskiej. Celem inwestycji jest dalsze wyprowadzanie ruchu kołowego z centrum” - ogłosił w poniedziałek ciechanowski samorząd. Oznajmił jednocześnie, że ogłoszono przetarg celem wyłonienia wykonawcy robót - oferty można składać do 29 marca.

„Nowy odcinek drogi będzie miał prawie 4,5 km. Przedłuży istniejącą od 2019 r. Al. Unii Europejskiej od skrzyżowania przy centrum handlowym we Władysławowie i poprowadzi przez Kąty do ul. Przasnyskiej, a następnie do kolejnej drogi wojewódzkiej ul. Gruduskiej” - wyjaśnił Urząd Miasta Ciechanowa.

Jak podkreślił, „dzięki temu auta będą mogły przemieszczać się na odcinku południe-północ w obu kierunkach, zupełnie omijając centrum miasta”. Przedłużenie tzw. wschodniej obwodnicy - jak wspomniano w informacji - przyczyni się m.in. do zmniejszenia natężenia ruchu na wielu ulicach miasta, a także hałasu i ilości zanieczyszczeń generowanych przez auta.

Droga dla rowerzystów i miejsca parkingowe

„Podczas budowy drogi powstanie też nowa trasa dla rowerzystów. Umożliwi przejazd rowerem od Ronda Solidarności aż do północnych granic Ciechanowa. Droga rowerowa zostanie skomunikowana z istniejącą już ścieżką w ul. Kąckiej, skąd jednośladem można dojechać do pętli miejskiej, bezpośrednio w kierunku centrum Ciechanowa lub do Opinogóry” - zapowiedział ciechanowski samorząd.

Zaznaczył przy tym, że na wysokości ogrodów działkowych wybudowanych zostanie 168 nowych miejsc parkingowych.

Jak podkreślił prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, przez Al. Unii Europejskiej dziennie przejeżdża ok. 4 tys. samochodów, co stanowi „realne odciążenie komunikacyjne centrum miasta”. Wspomniał zarazem, że przedłużenie arterii „będzie kolejnym, ważnym elementem zmniejszenia i uspokojenia ruchu w Ciechanowie oraz tym samym zwiększenia bezpieczeństwa”.

„Za nami skomplikowany proces uzgodnień i przygotowania dokumentacji technicznej w celu wykonania tej inwestycji. Teraz przystępujemy do wyłonienia wykonawcy prac, ale zanim je zaczniemy będziemy aplikować o pozyskanie funduszy unijnych na ten cel” - powiedział Kosiński, cytowany w komunikacie ciechanowskiego samorządu.

Urząd Miasta Ciechanowa przypomniał, że istniejący odcinek Al. Unii Europejskiej został oddany do użytkowania w połowie 2019 r., przy czym został wybudowany przy udziale środków Unii Europejskiej. Koszt całej inwestycji wyniósł 26 mln zł, z czego 23 mln zł pochodziło z unijnego dofinansowania.

