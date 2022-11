5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej w Ciechanowie ma nowego dowódcę Alicja Śmiecińska 28.11.2022 18:39 Na czele terytorialsów 1 grudnia stanie płk Paweł Lech. Obejmujący obowiązki - jak mówi - planuje inwestować w rozwój żołnierzy, ich kompetencje i talenty.

RDC

- Mam nadzieję, że dalej będę budował potencjał ludzki. Rekrutował żołnierzy, żeby brygada się wciąż rozwijała i żebyśmy mogli sprostać zadaniom, które przed nami są stawiane. Przede wszystkim do wsparcia społeczności lokalnej. To co już do tej pory brygada realizowała, mam nadzieję, że na tym samym poziomie lub lepszym będziemy realizować. A plany? Przede wszystkim skompletować w a100% pododdziały brygady - zapowiada nowy dowódca.

Przez ostanie 2,5 roku funkcję przywódcy 5 Brygady pełnił Mieczysław Gurgielewicz, który tak podsumowuje swoje lata pracy:

- To przede wszystkim duma z moich podwładnych, za zadania, które wykonywaliśmy wspólnie. Że daliśmy radę w pandemii COVID-19. Że udaje nam się z powodzeniem wspierać straż graniczną w zapewnieniu szczelności naszej granicy i ze realizację szkolenia, które jest podstawa naszego funkcjonowania - przypomina.

Już pod dowództwem płk Lecha w najbliższą sobotę na terenie koszar w Ciechanowie odbędzie się kolejna przysięga wojskowa rekrutów.

5. Brygada Obrony Terytorialnej liczy cztery bataliony z ponad 2 tys. żołnierzy.

Czytaj też: Ciechanów pierwszy w regionie ze sprzedażą tańszego węgla