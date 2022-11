Ciechanów pierwszy w regionie ze sprzedażą tańszego węgla. Znamy termin i cenę Iwona Rodziewicz-Ornoch 24.11.2022 14:08 Tańszy węgiel w Ciechanowie od poniedziałku. To pierwsze miasto w regionie, które rusza ze sprzedażą opału po preferencyjnej cenie. Będzie taniej niż maksymalna dopuszczalna stawka, czyli 2 tys. zł za tonę.

Węgiel (autor: Pixabay)

- Uprawnione do zakupu osoby, będą mogły kupić opał po1900 zł. za tonę - mówi rzeczniczka ciechanowskiego ratusza Paulina Rybczyńska. - Jest to cena niższa od maksymalnej. Chcieliśmy, aby była jak najniższa. Mieszkaniec, który jest uprawniony do zakupu preferencyjnego i złożył już do ratusza wniosek, nie musi już nic robić. Powinien czekać na kontakt telefoniczny od pracownika ratusza. Wtedy też zostanie zobowiązany do zapłaty pieniędzy, a następnie będzie mógł zgłosić się do miejskiej spółki PEC po odbiór węgla - tłumaczy.



- Ciechanów jako pierwsze miasto w regionie rusza ze sprzedażą węgla mieszkańcom po preferencyjnej cenie. Są dwa dostępne rodzaje węgla, to groszek i orzech - mówi rzeczniczka.





Kupić w tym roku będzie można do 1,5 tony węgla, tyle samo w przyszłym.

Czytaj też: Eksploratorium Matematyki i Techniki w Ciechanowie. "Dzień spełnienia marzeń"