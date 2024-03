18-latek z prawem jazdy kupionym za wschodnia granicą. Wpadł przez kolizję RDC 05.03.2024 17:21 18-letni kierowca posługiwał się prawem jazdy kupionym za wschodnią granicą. Sprawa wyszła na jaw, gdy nastolatek w Wyszkowie nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu innemu kierowcy, przez co doprowadził do kolizji drogowej. 18-latek za podrobione prawo jazdy zapłacił 650 euro.

Działania policyjne na Mazowszu (autor: Policja Wyszków/FB)

Do 5 lat więzienia grozi 18-latkowi, który posługiwał się fałszywym prawem jazdy. Młody mężczyzna kierując samochodem, doprowadził do kolizji drogowej. W trakcie czynności policyjnych wyszło na jaw, że 18-latek kupił dokument za wschodnią granicą – poinformowała policja w Wyszkowie.

Rzeczniczka miejscowej policji Wioleta Szymanik przekazała, że kilka dni temu w Wyszkowie 18-latek kierując volkswagenem, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu toyocie i doprowadził do zderzenia. Nikomu nic się nie stało, ale na miejsce została wezwana policja.

Gdy mundurowi wpisali imię i nazwisko sprawcy do policyjnej bazy danych, wyszło na jaw, że nie ma on uprawnień do kierowania pojazdami, pomimo że okazał on funkcjonariuszom prawo jazdy.

– Doświadczeni policjanci szybko zauważyli, że dokument nie jest autentyczny. Sam kierujący przyznał się po chwili, że kupił go za 650 euro za wschodnią granicą – powiedziała rzeczniczka policji.

Teraz o dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Za posługiwanie się podrobionym prawem jazdy grozi do 5 lat więzienia.

