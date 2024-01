Pijana kierująca zatrzymana w Wyszkowie. Miała prawie 4 promile Cyryl Skiba 19.01.2024 10:16 Cztery promile alkoholu w organizmie miała 51-letnia kierująca, która została zatrzymana przez wyszkowską policję. Wpadła w poślizg, w wyniku czego zjechała na pole. Włączając się z powrotem do ruchu, o mały włos nie doprowadziła do tragedii na drodze.

Pijana kierująca zatrzymana w Wyszkowie. Miała prawie 4 promile (autor: Policja w Wyszkowie)

Policja z Wyszkowa zatrzymała 51-latkę, która kierowała pod wpływem alkoholu. Kobieta wpadła w poślizg, w wyniku czego zjechała na pole. Doszło do tego w środę po godzinie 15:00 w Prabutach w gminie Długosiodło. Włączając się z powrotem do ruchu, o mały włos nie doprowadziła do tragedii na drodze. Miała kompletnie uszkodzony pojazd, z wystrzelonymi poduszkami powietrznymi i pękniętą szybą.

Została zatrzymana przez innego kierowcę.

- Dyżurny otrzymał zgłoszenie od świadka zdarzenia, który poinformował policjantów, że prawdopodobnie pijana kierująca zajechała drogę, wymusiła gwałtowne hamowanie innemu kierowcy. Przeprowadzone badanie kierującej, 51-latki, wykazało w jej organizmie blisko 4 promile alkoholu -

relacjonuje Damian Wroczyński z wyszkowskiej policji.



Za jazdę na podwójnym gazie miała już wcześniej dwa sądowe zakazy kierowania. Teraz także o jej losie zdecyduje sąd.

