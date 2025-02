Miał podpalić samochód i mieszkanie w Wyszkowie. 32-latkowi grozi dożywocie Miłosz Kuter 11.02.2025 22:17 Są zarzuty dla 32-latka podejrzanego o usiłowanie zabójstwa kobiety i podpalenie jej domu w Wyszkowie. Mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu, grozi mu dożywocie. Podejrzany przyznał się do zniszczenia mienia. — Natomiast nie przyznał się do zarzutu usiłowania zabójstwa — mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Pożar/zdjęcie ilustracyjne (autor: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie)

Nawet dożywocie grozi mężczyźnie, który miał zaprószyć ogień w samochodzie i mieszkaniu poszkodowanej kobiety w Wyszkowie. Do zdarzenia doszło 30 stycznia w nocy. Policjanci otrzymali zgłoszenie, że przed jedną z posesji płonie samochód.

Sprawca miał wybić szybę w oplu, wlać do środka łatwopalną substancję i zapalniczką podpalić auto. Następnie 32-latek miał wybić okno w domu od strony tarasu, oblać drewniany dom substancją łatwopalną i podłożyć ogień w trzech miejscach.

Kobiecie znajdującej się w środku udało wydostać na zewnątrz. Pożar ugasili strażacy, dom uległ częściowemu zniszczeniu. Mężczyzna został zatrzymany przez policję rano, gdy jechał do pracy w dyskoncie.

— Przyznał się do zniszczenia mienia, czyli do podpalenia samochodu marki opel oraz do podpalenia tego domu jednorodzinnego. Natomiast nie przyznał się do zarzutu usiłowania zabójstwa kobiety — mówi rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce Elżbieta Edyta Łukasiewicz.

Wobec mężczyzny został zastosowany areszt na trzy miesiące.

Czytaj też: Poszukiwany za zabójstwo z 1995 roku zatrzymany w Wielkiej Brytanii