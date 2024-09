Trzy osoby zabite w rosyjskim ataku na Charków. „Pod gruzami wciąż mogą być ludzie”

Wtorek 24 września to 942. dzień wojny w Ukrainie. Co najmniej trzy osoby zginęły w ataku na Charków, na północnym wschodzie Ukrainy, gdzie wojska Rosji uderzyły kierowanymi bombami lotniczymi w bloki mieszkalne. 22 osoby są ranne – poinformowały we wtorek władze obwodu charkowskiego.