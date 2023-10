Ostrzał cerkwi w Chersoniu podczas nabożeństwa. Dwie osoby ranne RDC 09.10.2023 22:56 Poniedziałek 9 października to 592. dzień wojny w Ukrainie. W niedzielę rosyjskie wojska ostrzelały cerkiew w Chersoniu na południu Ukrainy; podczas ataku w świątyni trwało nabożeństwo, przerażeni ludzie próbowali chronić się przed skutkami ataku, przykrywając się własnymi ciałami – poinformował w poniedziałek portal Ukrainska Prawda. Jak przekazano, dwie osoby zostały ranne.

Wojna w Ukrainie (autor: Volodymyr Zelensky/Facebook)

Kilka rosyjskich pocisków zdetonowało nieopodal cerkwi, a jeden trafił w świątynię, powodując liczne zniszczenia. Obrażenia, których doznały dwie kobiety, nie okazały się poważne. Poszkodowanym udzielono pomocy medycznej na miejscu – powiadomił serwis za lokalnymi mediami z Chersonia.

Na łamach Ukrainskiej Prawdy ukazały się zdjęcia przedstawiające moment rosyjskiego ostrzału.

Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Matki Bożej w Chersoniu, gdzie doszło do ataku, była pierwszą świątynią należącą wcześniej do Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego, która po wyzwoleniu z rąk okupanta przeszła pod jurysdykcję Cerkwi Prawosławnej Ukrainy – zauważył lokalny chersoński portal Most.

Zachodnia część obwodu chersońskiego, położona na prawym (zachodnim) brzegu Dniepru, w tym Chersoń, jest kontrolowana przez stronę ukraińską od listopada 2022 roku. Ziemie leżące po wschodniej stronie rzeki znajdują się pod rosyjską okupacją.

Już kilka dni po wycofaniu się z Chersonia najeźdźcy zaczęli ostrzeliwać to miasto i jego okolice ze stanowisk artyleryjskich rozmieszczonych po drugiej stronie Dniepru. W wyniku tych działań wroga regularnie giną cywile. Jedno z najtragiczniejszych takich zdarzeń miało miejsce 3 maja 2023 roku, gdy Rosjanie zabili na Chersońszczyźnie 23 osoby i ranili 46.

