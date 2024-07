Rosyjski atak na Dniepr. Pięć osób nie żyje, kilkadziesiąt rannych

Środa 3 lipca to 859. dzień wojny w Ukrainie. Liczba zabitych w rosyjskim ataku na miasto Dniepr w środkowo-wschodniej Ukrainie wzrosła do pięciu, ranne zostały 34 osoby – poinformował w środę prezydent Wołodymyr Zełenski, ponownie apelując do świata o dostawy systemów obronnych.