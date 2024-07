W Ukrainie ponad 3 tys. skazanych przystąpiło do służby wojskowej

Wtorek 2 lipca to 858. dzień wojny w Ukrainie. Ponad 3 tysiące skazanych zwolnionych warunkowo z więzień przystąpiło do służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy i znajduje się już w jednostkach wojskowych – poinformowała we wtorek agencja Interfax-Ukraina z powołaniem na Biuro Prokuratora Generalnego.