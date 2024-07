Wołodymyr Zełenski o planie pokojowym: opracujemy go do końca listopada

Niedziela 28 lipca to 884. dzień wojny w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełensk w telewizyjnym wywiadzie wyemitowanym przez japońską telewizję przekazał, że do końca listopada opracowany zostanie plan pokojowy. „Cierpliwość, wsparcie i presja dyplomatyczna to trzy czynniki sprawiedliwego zakończenia wojny (z Rosją)” – powiedział.