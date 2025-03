W. Zełenski o operacji wojskowej w obwodzie kurskim i sytuacji na miejscu RDC 14.03.2025 22:52 Piątek 14 marca to 1014. dzień wojny w Ukrainie. Jak przekazał Wołodymyr Zełenski, operacja ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji spełniła swoje zadania, gdyż odciągnęła siły rosyjskie z trudnych kierunków frontu. „Obecnie sytuacja na tym odcinku jest ciężka” – przekazał prezydent.

Wojna w Ukrainie (autor: UKRAINE'S 93RD MECHANIZED BRIGADE PRESS SERVICE HANDOUT/PAP/EPA)

„Sytuacja w obwodzie kurskim jest, oczywiście, bardzo trudna. Zadaniem operacji kurskiej było odciągnięcie wojsk z Pokrowska, z kierunku charkowskiego i z Sum. Nasi chłopcy są absolutnie bohaterscy, przyjęli tak silny cios” – powiedział prezydent Wołodymyr Zełenski cytowany przez państwową agencję informacyjną Ukrinform.

Wyjaśnił, że po wkroczeniu ukraińskich jednostek do obwodu kurskiego w sierpniu 2024 roku „spadło napięcie na kierunku charkowskim”, gdyż przeciwnik przerzucił do obwodu kurskiego „maksymalną liczbę” swoich wojsk.

„Rozumieliśmy to wszystko. Byliśmy po prostu silnymi ludźmi, którzy rozumieli, że w pewnym momencie są szanse, że Rosjanie zatrzymają się pod Pokrowskiem. I tak się stało. Kierunek pokrowski został ustabilizowany, podobnie jak kierunek charkowski” – powiedział Zełenski.

Wcześniej w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy zdementował doniesienia o okrążeniu ukraińskich wojsk w obwodzie kurskim. Dowództwo zapewniło, że nie ma takiego zagrożenia, a poszczególne jednostki zostały wycofane na „korzystniejsze” pozycje obronne.

„Doniesienia o rzekomym »okrążeniu« ukraińskich oddziałów w obwodzie kurskim nie odpowiadają rzeczywistości i są tworzone przez Rosjan w celach politycznych oraz w celu wywierania presji na Ukrainę i jej partnerów. Sytuacja nie zmieniła się znacząco w ciągu dnia. Działania bojowe w obszarze operacyjnym zgrupowania wojskowego »Kursk« są kontynuowane” – czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

Sztab zaznaczył, że jednostki ukraińskie dokonały przegrupowania, wycofały się na korzystniejsze pozycje obronne i realizują wyznaczone im zadania na terytorium obwodu kurskiego.

„Nasi żołnierze odpierają ofensywne działania przeciwnika i skutecznie rażą go ogniem ze wszystkich rodzajów broni. Od początku bieżącej doby na kierunku kurskim doszło do 13 starć bojowych. Groźba okrążenia naszych jednostek nie istnieje” – podkreślił Sztab Generalny.

W piątek prezydent USA Donald Trump, nie podając szczegółów, stwierdził, że tysiące ukraińskich żołnierzy zostały „całkowicie okrążone” przez rosyjskie wojska w obwodzie kurskim w Rosji. Z kolei w czwartek przywódca Rosji Władimir Putin powiedział, że ukraińskie siły znajdują się w pełnej izolacji w tym regionie.

Wojska ukraińskie, nieoczekiwanie dla Moskwy, wkroczyły do obwodu kurskiego 6 sierpnia 2024 roku. Tłumaczono wówczas, że jednym z celów tej ofensywy jest zmuszenie Rosjan do przerzucenia do tego regionu części sił z okupowanego Donbasu na wschodzie Ukrainy.

