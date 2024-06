Czterech cywilów zginęło w rosyjskim ataku na wieś w ob. donieckim RDC 28.06.2024 22:46 Piątek 28 czerwca to 854. dzień wojny w Ukrainie. Cztery osoby cywilne zginęły, a trzy, w tym 8-letnia dziewczynka, zostały ranne w wyniku dokonanego przez wojska rosyjskie bombardowania wsi Nju-Jork w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy – poinformowała w piątek obwodowa prokuratura.

Wojna w Ukrainie (autor: ARSEN DZODZAIEV/PAP/EPA)

Cztery osoby cywilne zginęły w rosyjskim bombardowaniu wsi Nju-Jork w Donbasie.

Wieś została zaatakowana tego dnia w godzinach porannych. Rosjanie zrzucili na nią kierowane bomby lotnicze KAB-250.

„Jedna z bomb trafiła w pięciokondygnacyjny blok mieszkalny, rujnując jedną z klatek schodowych. (…) Zginęło czterech cywilów w wieku do 43 do 76 lat. Ranna została 39-letnia kobieta i jej 8-letnia córka. Zostały one przewiezione do szpitala z obrażeniami od wybuchu, siniakami i stłuczeniami. Stan dziecka ocenia się jako ciężki” – podała prokuratura w komunikacie.

Kolejna osoba, 45-letni mężczyzna, został ranny, gdy bomba trafiła w jego dom, znajdujący się w sektorze domów jednorodzinnych – poinformowano.

Czytaj też: Dowódca sił powietrznych: ostatniej nocy zniszczyliśmy 23 drony i pięć rakiet wroga