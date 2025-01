Atak rosyjskich dronów na Ukrainę. Ile udało się zestrzelić? RDC 11.01.2025 18:31 Sobota 11 stycznia to 1053. dzień wojny w Ukrainie. Ukraińska armia poinformowała, że minionej nocy wojska rosyjskie przeprowadziły ataki na różne cele z użyciem 74 dronów. Agencja Reutera, która cytuje komunikat na ten temat, poinformowała, że zestrzelono blisko dwie trzecie z nich.

Wojna w Ukrainie (autor: SERGEY DOLZHENKO/PAP/EPA)

Z łącznej liczby dronów wystrzelonych przez Rosję nad terytorium Ukrainy wojskom ukraińskim udało się zestrzelić 47 bezzałogowców – poinformowało dowództwo w Kijowie, które podkreśliło, że pozostałych 27 urządzeń zniknęło z radarów.

Ukraińska armia zapewniła, że żaden dron nie osiągnął celu. Zaznaczono, że jedyne szkody to uszkodzenia budynków spowodowane przez spadające szczątki zestrzelonych bezzałogowców. W żadnym z takich wypadków nie ucierpieli ludzie – zapewniło dowództwo armii Ukrainy.

W ostatnich tygodniach działania zaczepne przy użyciu dronów prowadzą też wojska ukraińskie. Przed tygodniem ich atak w obwodzie leningradzkim doprowadził do tymczasowego wstrzymania pracy przez lotnisko w Petersburgu. Celem ataku dronów był też port morski w Ust-Łudze - jeden z największych w Rosji.

Brytyjski dziennik "The Guardian" napisał kilka dni temu, że użycie dronów zmieniło oblicze wojny na Ukrainie. "Linie frontu, rozdzielane wcześniej pozycjami piechoty, są teraz głęboką na kilka kilometrów strefą śmierci, gdzie ścierają się ukraińskie i rosyjskie drony" - podkreślił autor publikacji.

W artykule podkreślono, że bezzałogowce, które mogą unieść ok. kilograma materiału wybuchowego, są wykorzystywane nie tylko do precyzyjnych ataków na określony cel, ale też do tzw. ataków roju.

