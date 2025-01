Szef ukraińskiego rządu: niemal milion mężczyzn nie podlega mobilizacji

Piątek 10 stycznia to 1052. dzień wojny w Ukrainie. Około 950 tysięcy dorosłych Ukraińców nie może być wcielonych do armii. Są to przedstawiciele szczególnie ważnych zawodów — poinformował o tym szef ukraińskiego rządu. Mimo prowadzonej mobilizacji ukraińskie wojsko cierpi na brak dostatecznej liczby żołnierzy.