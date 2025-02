Atak dronów na elektrownię w Czarnobylu. Władze: ratownicy wciąż usuwają skutki RDC 17.02.2025 22:53 Poniedziałek 17 lutego to 1089. dzień wojny w Ukrainie. Ratownicy Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy kontynuują usuwanie skutków ataku rosyjskich dronów na elektrownię jądrową w Czarnobylu; trwa gaszenie trzech niewielkich pożarów na dachu sarkofagu nad reaktorem atomowym, zniszczonym w 1986 r. — poinformowało w poniedziałek MSW w Kijowie.

Wojna w Ukrainie (autor: МВС України /FB)

„Trzy grupy wspinaczy częściowo otworzyły konstrukcje schronu (sarkofagu) i gaszą trzy ogniska pożaru materiału ocieplającego dach. Sytuacja (na miejscu) i stan powietrza są monitorowane na bieżąco przy pomocą dronów z kamerą termowizyjną” — czytamy w komunikacie ministerstwa.

Resort dodał, że promieniowanie na terenie elektrowni jądrowej w Czarnobylu nie przekracza dopuszczalnych wartości, a sytuacja jest całkowicie kontrolowana.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że rosyjski dron uderzeniowy trafił w nocy z 13 na 14 lutego w sarkofag nad reaktorem elektrowni jądrowej w Czarnobylu, zniszczonym w wyniku katastrofy w 1986 r.

W 2016 r. zakończono prace nad nowym sarkofagiem, a w 2019 r. oddano go do użytku. Na reaktor nr 4 nałożono nową stalową powłokę. Projekt, w który zaangażowano 10 tys. pracowników z ponad 30 krajów, kosztował 1,5 mld euro i był współfinansowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Do katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 r. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch.

