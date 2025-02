Prezydent Ukrainy: ponad 100 tys. ludzi bez prądu po rosyjskim ataku dronowym RDC 16.02.2025 18:12 Niedziela 16 lutego to 1089. dzień wojny w Ukrainie. Rosyjski atak dronów uszkodził w nocy elektrownię cieplną w Mikołajowie na południu Ukrainy. Ponad 100 tys. ludzi pozostało bez dostaw ciepła.

Wojna w Ukrainie (autor: SERGEY DOLZHENKO/PAP)

Ponad 100 tys. ludzi pozostało bez dostaw ciepła po ataku rosyjskiego drona na Mikołajów na południu Ukrainy; Rosjanie walczą przeciwko zwykłym ludziom – oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„To zwykłe ukraińskie miasto, zwykła infrastruktura cywilna. Nie ma to nic wspólnego z walkami i sytuacją na froncie, co po raz kolejny dowodzi, że Rosjanie walczą przeciwko naszemu narodowi, przeciwko życiu w Ukrainie. I walczą zaciekle, nie ustępując. Tak nie postępują ci, którzy naprawdę chcą przywrócić pokój i przygotować się do negocjacji” – napisał na portalach społecznościowych.

Wcześniej premier Denys Szmyhal poinformował, że Rosjanie zaatakowali w Mikołajowie ciepłownię, by wywołać katastrofę humanitarną.

„Wróg uszkodził miejską elektrociepłownię. Zrobiono to celowo, aby pozostawić ludzi bez ciepła w temperaturach poniżej zera i doprowadzić do katastrofy humanitarnej” – oświadczył szef ukraińskiego rządu.

Prezydent Zełenski zapewnił, że służby pracują nad usunięciem awarii, by przywrócić dostawy ogrzewania.

„Będziemy nadal współpracować z naszymi partnerami, aby wzmocnić naszą obronę przed takimi atakami. I tak samo aktywnie należy działać na wszystkich szczeblach między partnerami, by nie pozwolić Rosji na przedłużenie tej wojny czy też uczynić zagrożenie trwałym” – podkreślił

