Rosyjski atak rakietowy na Charków. Jedenaście osób rannych RDC 11.01.2024 22:53 Czwartek 11 stycznia to 687 dzień wojny w Ukrainie. Okupanci trafili dwiema rakietami w hotel w centrum Charkowa. Rannych jest 11 osób. Wśród nich są dziennikarze tureckiej gazety - poinformował na Telegramie szef regionalnej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/Yevhen Titov)

W wyniku rosyjskiego ataku na Charków rannych jest czterech mężczyzn w wieku od 31 do 38 lat oraz siedem kobiet w wieku od 23 do 71 lat. Dziewięć osób zostało przewiezionych do szpitala, dwóm udzielono pomocy na miejscu. W najcięższym stanie znajduje się 35-letni mężczyzna - podał szef regionalnej administracji wojskowej Ołeh Syniehubow.

W wyniku ostrzału uszkodzony został budynek kompleksu hotelowego, w którym w momencie ataku przebywało ponad 30 cywilów. Spłonęło także kilka samochodów.

Zbity cywil w obwodzie czernihowskim

Rosyjska grupa dywersyjna zabiła cywila w obwodzie czernihowskim na północy Ukrainy – poinformował w czwartek portal Suspilne z powołaniem na lokalne władze. 63-letni mężczyzna zginął w odległości 500 metrów od granicy z Rosją.

— Nadeszła informacja od przewodniczącego hromady (gminy), że mężczyzna zdążył odwieźć swoje dziecko na autobus (…). Było wkroczenie grupy dywersyjno-zwiadowczej. Niestety, straciliśmy człowieka — powiedział Serhij Serhijenko, szef administracji rejonowej w Nowogrodzie Siewierskim.

Do zdarzenia doszło w środę o godz. 5.00 (4.00 czasu polskiego) między wsiami Hremiaczka i Łeoniwka w obwodzie czernihowskim, który graniczy z Rosją.

Jest to jeden z regionów Ukrainy, do którego wciąż próbują przenikać rosyjskie grupy dywersyjne. By temu przeciwdziałać, od czerwca 2022 r. Ukraina rozmieściła na swojej północnej granicy pół miliona min.

