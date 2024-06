Nie staną się celem rosyjskich ataków? Myśliwce F-16 będą przechowywana za granicą

Poniedziałek 10 czerwca to 836. dzień wojny w Ukrainie. Część myśliwców F-16, które Ukraina otrzyma od zachodnich partnerów, będzie przechowywana w bezpiecznych bazach poza terytorium naszego państwa, by nie były one celem rosyjskich ataków – oświadczył dowódca wojsk lotniczych Sił Powietrznych Ukrainy, generał Serhij Hołubcow.