Mer Melitopola: nasze miasto to największe więzienie Europy

Czterech cywilów zginęło wskutek ostrzałów rosyjskich na wschodzie Ukrainy. Również cztery osoby zginęły w eksplozji na terenie dawnej fabryki w Kijowie. Z kolei mer Melitopola alarmuje, że miasto to jest największym więzieniem Europy. W Tokmaku zaś Rosjanie ustawili mobilne krematorium. Minionej doby Bachmut został ostrzelany ponad sto razy. Czwartek to 351. dzień wojny w Ukrainie.

Wojna w Ukrainie (autor: Mykola Kalyeniak/PAP)

Bachmut w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy został w ciągu minionej doby ostrzelany przez rosyjskie wojsko ponad sto razy – poinformował w czwartek rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk armii ukraińskiej Serhij Czerewaty.

„W ciągu doby rosyjscy wojskowi 275 razy ostrzelali kierunek bachmucki. Na bachmuckim kierunku doszło do 34 starć” – powiedział Czerewaty, cytowany przez Suspilne.

Na tym odcinku, jak dodał. minionej doby zabito 128 rosyjskich wojskowych, a 137 zostało rannych.

Rzecznik przekazał, że miasto Bachmut zostało ostrzelane 101 razy.

Sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy napisał w czwartek wieczorem, że rosyjskie wojsko próbuje przejąć pełną kontrolę nad obwodem donieckim i ługańskim. Armia Rosji prowadzi ofensywę na kierunku kupiańskim, łymańskim, bachmuckim, awdijiwskim i nowopawliwskim.

Eksplozja na terenie dawnej fabryki w Kijowie

Cztery osoby zginęły, a pięć zostało rannych w czwartek w wybuchu na terenie dawnej fabryki w Kijowie – poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Ze wstępnych ustaleń wynika, że eksplodowała butla z gazem – podały kijowskie władze.

Na miejscu zdarzenia trwają prace ratowników. Jak pisze agencja Ukrinform, pod gruzami jest jedna osoba.

Pięciu rannych hospitalizowano.

W wyniku eksplozji zniszczony został magazyn. Pożar objął powierzchnię ok. 500 m kw.

Mobilne krematorium w Tomaku

Rosyjskie wojsko ustawiło mobilne krematorium w kontrolowanym przez nie Tokmaku w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie Ukrainy – pisze w czwartek sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu minionej doby rosyjskie wojsko przeprowadziło przeciwko Ukrainie 41 ataków lotniczych i trzy rakietowe, w tym na infrastrukturę cywilną Kramatorska w obwodzie donieckim.

Armia rosyjska przeprowadziła też 32 ostrzały z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych, w tym na infrastrukturę cywilną w obwodzie donieckim i chersońskim.

Sztab zwraca uwagę, że siły przeciwnika ponoszą straty, a po to, by ukryć liczbę zabitych, w mieście Tokmak w obwodzie zaporoskim, na terytorium jednego z przedsiębiorstw, ustawiono mobilne krematorium.

Lokalni mieszkańcy skarżą się, że w części miasta, zwłaszcza w nocy, czuć zapach trupów.

Największe więzienie Europy

Okupowany przez Rosjan Melitopol to największe więzienie Europy – alarmuje mer tego miasta na południowym wschodzie Ukrainy, lojalny wobec władz w Kijowie Iwan Fedorow. Jak poinformował, w Melitopolu rosyjskie siły torturują cywilów w pięciu katowniach.

Na terytorium miasta jest co najmniej pięć katowni, w których rosyjskie siły dopuszczają się okrucieństw wobec wziętych do niewoli ludzi – powiedział Fedorow, cytowany w czwartek przez telewizję Espreso.

„Są już potwierdzone fakty tego, że w charakterze tortur wykorzystują prąd i strzelają w kończyny. I dlatego dziś nazywamy nasze miasto największym więzieniem w Europie” – dodał mer.

Fedorow poinformował, że w okupowanym Melitopolu pozostało ok. 50–60 tys. cywilów. Zaapelował do mieszkańców, by w miarę możliwości opuszczali miasto, które jest okupowane przez siły rosyjskie od marca ubiegłego roku.

Ofiary ostrzałów na wschodzie

Czterech mieszkańców wschodnich obwodów Ukrainy zginęło w ciągu ostatniej doby w ostrzałach rosyjskich – informują w czwartek władze regionalne. Dwie osoby zginęły w obleganym przez Rosjan Bachmucie w obwodzie donieckim, a dwie w obwodzie charkowskim.

Na Charkowszczyźnie w miejscowości Dworiczna w rejonie (odpowiednik powiatu) kupjańskim zginęły dwie osoby – poinformował szef regionu Ołeh Syniehubow na serwisie Telegram.

Jak podkreślił, Rosjanie masowo ostrzeliwali w ciągu minionej doby miejscowości przygraniczne w rejonach: czuhujiwskim, kupjańskim i charkowskim. Pod ogniem znalazły się co najmniej 23 miejscowości. W dwóch miejscach – w okolicach miejscowości Kotlariwka i Tabajiwka – Rosjanie użyli lotnictwa podczas bombardowań.

O ofiarach w Bachmucie, atakowanym przez Rosjan od miesięcy i stale ostrzeliwanym mieście w obwodzie donieckim, poinformował szef regionu Pawło Kyryłenko.

Przekazał on także, że łącznie siedem osób zostało rannych w ciągu minionej doby na terenie trzech miejscowości obwodu donieckiego (Bachmut, Nowoekonomiczne i Semeniwka).

