Liczba ofiar ostrzału pizzerii w Kramatorsku wzrosła do 12 RDC 29.06.2023 22:51 Do 12 wzrosła w czwartek liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału rakietowego pizzerii w Kramatorsku – powiadomiły służby ratunkowe. W czwartek rano spod gruzów wydobyto ciało jeszcze jednej zabitej osoby – powiadomiła w komunikacie Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), informując również o zakończeniu operacji ratunkowej. Czwartek 29 czerwca to 491. dzień wojny w Ukrainie.

Dla Ukrainy najważniejszym następstwem buntu Grupy Wagnera jest kompromitacja rosyjskiego dowództwa i fakt, że podlegająca Jewgienijowi Prigożynowi najemnicza armia nie będzie już walczyć przeciwko Ukrainie - poinformował w czwartek szef ukraińskiego wywiadu Kyryło Budanow, cytowany przez portal Ukrainska Prawda.

"Mamy do czynienia z kompromitacją rosyjskiego dowództwa. Mit o niezłomności rosyjskiego reżimu został po raz kolejny zniszczony. (...) Co więcej, prywatna armia Wagnera nie będzie już brać udziału w działaniach wojennych na terytorium Ukrainy. A jest to najskuteczniejsza jednostka rosyjskich wojsk, która wiedziała, jak osiągnąć sukces za wszelką cenę" - powiedział Budanow.

Wieczorem 23 czerwca przywódca Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn oznajmił, że regularna armia rosyjska zaatakowała jego oddziały, w związku z czym 25 tys. podlegających mu najemników wyrusza, aby "przywrócić sprawiedliwość". Następnego dnia jego ludzie przejęli kontrolę nad obiektami wojskowymi w Rostowie nad Donem oraz Woroneżu i byli w drodze do Moskwy, a rosyjska stolica przygotowywała się do obrony - przypomniała Ukrainska Prawda.

W nieanonsowanym, nadzwyczajnym przemówieniu Władimir Putin ogłosił, że działania Prigożyna są "zdradą" i "buntem"; według ukraińskiego wywiadu rosyjski dyktator w trybie pilnym wyleciał z Moskwy do Wałdaju, gdzie znajduje się jedna z jego recydencji. Wieczorem 24 czerwca, po rozmowie z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką, Prigożyn zarządził odwrót. Sprawa karna przeciwko Prigożynowi miała zostać umorzona, a on sam miał wyjechał na Białoruś, co potwierdziły najwyższe władze tego kraju - podał portal.

W rosyjskich źródłach mnożą się spekulacje o „dużych czystkach” w strukturach dowódczych armii, które miałyby być konsekwencją rokoszu Prigożyna. Pojawiła się nieoficjalna informacja o aresztowaniu uważanego za bliskiego Prigożynowi gen. Siergieja Surowikina, a także o zmianach w dowództwie na froncie w Ukrainie i karaniu wojskowych, którzy nie dość zdecydowanie reagowali na bunt.

Wojsko: w obwodzie sumskim regularne ostrzały przy granicy; apel do mieszkańców o ewakuację

Przygraniczne tereny obwodu sumskiego są stale ostrzeliwane przez siły rosyjskie, to najbardziej niebezpieczny region na północy Ukrainy – powiadomił w czwartek generał Serhij Najew, apelując do mieszkańców o ewakuowanie się z zagrożonych miejscowości.

„Kierunek sumski jest w dalszym ciągu najbardziej niebezpieczny w północnej strefie operacyjnej. Niemal codziennie miejscowości przy granicy są ostrzeliwane przez wrogie siły” – poinformował generał, który jest dowódcą Połączonych Sił Zbrojnych Ukrainy. (https://t.me/SerhiyNaiev/70)

Jak podkreślił Najew, tereny przygraniczne w obwodzie sumskim są stale ostrzeliwane z terytorium Rosji przy pomocy artylerii, moździerzy i wyrzutni wieloprowadnicowych.

„Władze lokalne znają algorytmy i trasy ewakuacyjne. Proszę, wyjedźcie, by chronić swoje życie. A Siły Obrony będą dalej bronić ukraińskiej ziemi” – zaapelował generał Najew.

Liczba ofiar ostrzału pizzerii w Kramatorsku wzrosła do 12

Do 12 wzrosła w czwartek liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ostrzału rakietowego pizzerii w Kramatorsku – powiadomiły służby ratunkowe.

„W czwartek rano spod gruzów wydobyto ciało jeszcze jednej zabitej osoby” – powiadomiła w komunikacie Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), informując również o zakończeniu operacji ratunkowej.

Tym samym liczba ofiar śmiertelnych ataku rakietowego na pizzerię w centrum Kramatorska na wschodzie Ukrainy wzrosła do 12 – podała DSNS.

Wśród zabitych jest troje dzieci. Rannych zostało 60 osób (MSW podało informację o 65 rannych). Służbom udało się uratować 11 osób.

Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Kramatorsk we wtorek wieczorem. Jak podały władze, pocisk uderzył w zaludnione miejsce – popularną pizzerię w centrum miasta.

