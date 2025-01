Manifestacja w Kijowie. Domagano się wiadomości na temat jeńców i zaginionych RDC 18.01.2025 19:02 Sobota 18 stycznia to 10 60. dzień wojny w Ukrainie. Około tysiąca osób w stolicy Ukrainy, Kijowie, domagało się w sobotę wiadomości na temat żołnierzy i cywilów, którzy są uznawani za zaginionych lub nie dają znaku życia, znajdując się w rosyjskiej niewoli. Według organizatorów sprawa dotyczy 50 tysięcy ludzi.

Manifestacja w Kijowie (autor: SERGEY DOLZHENKO/ EPA)

Akcję, wraz z rajdem samochodowym, zorganizowano na Majdanie Niepodległości. „Brak wiadomości o tym, co dzieje się z najbliższym ci człowiekiem, codziennie cię zabija” – usłyszała PAP od uczestników, którzy apelowali do świata, by pomógł wyjaśnić losy zaginionych w rosyjskich aresztach, więzieniach i obozach.

„To jest już ponad 50 tysięcy ludzi. Chcemy, żeby usłyszano nas nie tylko w Ukrainie. Chcemy dotrzeć do świata i organizacji międzynarodowych, które mogą mieć wpływ na powrót jeńców wojennych i na odzyskanie ciał zabitych ukraińskich bohaterów” – powiedziała Ludmyła, jedna z organizatorek protestu.

„My, rodziny poszukiwanych, jesteśmy poza granicami realności, każdego dnia w braku wiadomości, kiedy nie wiesz, gdzie znajduje się najbliższa ci osoba. Ale pomaga walka o prawdę oraz wiara, nadzieja i miłość, którą nosimy wobec nich w sercu” – podkreśliła.

Władze w Kijowie nie publikują danych na temat liczby swoich jeńców. Szacuje się, że w Rosji w niewoli przebywa około 8 tys. Ukraińców – podała niedawno BBC.

Sztab Koordynacyjny ds. Jeńców Wojennych w Kijowie oświadczył na początku stycznia, że ponad 50 tys. rosyjskich żołnierzy, zaginionych podczas wojny przeciw Ukrainie, jest poszukiwanych przez swoich bliskich, którzy zwrócili się w tej sprawie do strony ukraińskiej.

15 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o powrocie 25 ukraińskich cywilów i żołnierzy z rosyjskiej niewoli. Szef państwa podkreślił, że wśród uwolnionych znaleźli się m.in. obrońcy kombinatu metalurgicznego Azowstal w Mariupolu.

