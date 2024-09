16-latka i czterech innych cywilów zginęło w wyniku rosyjskich ostrzałów Ukrainy ostatniej doby RDC 09.09.2024 22:48 Poniedziałek 9 września to 927. dzień wojny w Ukrainie. Wojska rosyjskie tylko w sierpniu prawie 450 razu użyły na frontach wojny przeciw Ukrainie zakazanej konwencjami broni chemicznej; od początku inwazji odnotowano ponad 4 tys. takich przypadków – powiadomił w poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. 16-letnia dziewczyna i cztery inne osoby cywilne zginęły w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby na Ukrainę – powiadomiły w poniedziałek władze wojskowe wschodnich i południowych obwodów kraju.

Wojna w Ukrainie (autor: PAP/Alena Solomonova)

Wojska rosyjskie tylko w sierpniu prawie 450 razu użyły na frontach wojny przeciw Ukrainie zakazanej konwencjami broni chemicznej; od początku inwazji odnotowano ponad 4 tys. takich przypadków – powiadomił w poniedziałek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

„(…) wróg używa amunicji z ładunkami niebezpiecznych chemikaliów, takich jak (granaty) K-51 i RG-WO, które są bronią przeciwko zamieszkom i zakazane jest wykorzystanie ich w charakterze broni wojennej. Istnieje również znaczna część amunicji, zawierającej niebezpieczne związki chemiczne nieokreślonego typu” – oświadczył sztab na Telegramie.

Ukraińska armia ogłosiła, że działania Rosji są rażącym naruszeniem zasad prowadzenia wojny, a Moskwa ignoruje Konwencję o zakazie broni chemicznej.

Granaty K-51 wypełnione są drażniącym gazem CS (2-chlorobenzylidenomalononitryl), który jest rodzajem gazu łzawiącego, używanym do rozpędzania zamieszek. RG-WO to nowe granaty gazowe, których użycie zanotowano po raz pierwszy w grudniu 2023 r. One również zawierają substancję CS, jednak Rosjanie używają w nim także dużo bardziej szkodliwej substancji, chloroacetofenonu (CN).

16-latka i czterech innych cywilów zginęło w wyniku rosyjskich ostrzałów ostatniej doby

16-letnia dziewczyna i cztery inne osoby cywilne zginęły w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby na Ukrainę – powiadomiły w poniedziałek władze wojskowe wschodnich i południowych obwodów kraju.

Informacja o śmierci 16-latki nadeszła w poniedziałek przed południem; została zabita w ataku artyleryjskim na Nikopol w obwodzie dniepropietrowskim. Miasto to położone jest na prawym brzegu Dniepru, którego lewy brzeg okupują wojska rosyjskie.

„16-letnia dziewczyna zginęła w Nikopolu w wyniku rosyjskiego ostrzału. Ratownicy wyciągnęli ją spod gruzów zniszczonego domu. Niestety, obrażenia, których doznała, nie pozwoliły jej przeżyć” – napisał na Telegramie szef obwodu dniepropietrowskiego Serhij Łysak.

W kontrolowanej przez Ukrainę części obwodu donieckiego zginęło trzech, a rannych zostało cywilów – podały władze obwodowe.

W obwodzie charkowskim szef władz wojskowych Ołeh Syniehubow potwierdził śmierć w rosyjskich ostrzałach jednej osoby; 16 osób zostało rannych.

Co najmniej 11 osób zostało rannych w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. Rosjanie ostrzelali tam 20 miejscowości, w tym Chersoń – przekazał szef władz obwodowych Ołeksandr Prokudin.

