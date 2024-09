Władze Ukrainy: eksplozja budynku w Kijowie; trzy ofiary śmiertelne RDC 08.09.2024 18:50 Niedziela 8 września to 926. dzień wojny w Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ostrzału wsi w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w niedzielę zginęły trzy kobiety - poinformował gubernator obwodu Wadym Fiłaszkin. W wyniku eksplozji, której przyczyny nie są jeszcze znane, pod gruzami budynku w Kijowie zginęły trzy osoby - przekazała w niedzielę na Telegramie administracja wojskowa ukraińskiej stolicy.

Wojna w Ukrainie (autor: Facebook/Volodymyr Zelensky)

W wyniku rosyjskiego ostrzału wsi w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy w niedzielę zginęły trzy kobiety - poinformował gubernator obwodu Wadym Fiłaszkin.

"Siły rosyjskie uderzyły w wieś Czerkaśke amunicją kasetową, zabijając trzy kobiety w wieku 43, 45 i 53 lat" - oświadczył Fiłaszkin.

Lokalna policja napisała na Telegramie, że do ataku doszło ok. godz. 10.30 i wróg użył do jego przeprowadzenia prawdopodobnie wieloprowadnicowej wyrzutni rakiet. Wskutek ataku rany odniosły też dwie osoby, które zostały przewiezione do szpitala - podano.W związku z ostrzałem prokuratura obwodowa rozpoczęła prace przygotowawcze w postępowaniu karnym w sprawie naruszenia praw i zwyczajów wojennych - poinformowała agencja Ukrinform.

W ciągu ostatnich 24 godzin - jak podał w niedzielę Sztab Generalny Ukrainy - w obwodzie donieckim doszło do ok. 100 starć wojsk Ukrainy z żołnierzami rosyjskimi. W sobotę w regionie zginęło pięcioro cywili, a 11 zostało rannych. (PAP)

Władze: eksplozja budynku w Kijowie; trzy ofiary śmiertelne

W wyniku eksplozji, której przyczyny nie są jeszcze znane, pod gruzami budynku w Kijowie zginęły trzy osoby - przekazała w niedzielę na Telegramie administracja wojskowa ukraińskiej stolicy.

"W rejonie hołosijiwskim w Kijowie doszło do eksplozji, której przyczyny są nieznane. W jej wyniku doszło do częściowego zniszczenia dwukondygnacyjnego budynku. Spod jego gruzów wydobyto dotąd trzy ciała" - podały w mediach społecznościowych władze wojskowe Kijowa.

Zaznaczono, że "pod gruzami może nadal znajdować się więcej osób". W czasie zdarzenia w stolicy Ukrainy nie uruchomiono syren przeciwlotniczych.Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że "właściwe służby są już na miejscu i trwa akcja ratownicza". Dodał, że do wybuchu doszło w "przedsiębiorstwie z branży samochodowej". (PAP)

W rosyjskim nalocie na Sumy zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne

W przeprowadzonym w nocy z soboty na niedzielę przez Rosję nalocie na leżące na wschodzie Ukrainy Sumy zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne - poinformowała na Facebooku regionalna administracja wojskowa.

"W niedzielę w nocy wróg przeprowadził nalot na miasto Sumy. W jego wyniku zginęły dwie osoby, a cztery zostały ranne, w tym dwoje dzieci" - napisały w komunikacie władze lokalne. "Uszkodzone zostały domy prywatne i samochody" - dodano.

"Wszystkie niezbędne służby uczestniczą w usuwaniu skutków ataku. Ranni mają zapewnioną niezbędną opiekę medyczną" - zaznaczyły władze położonego na granicy z Rosją obwodu.

W sobotę wojska rosyjskie oddały 76 strzałów z broni artyleryjskiej w stronę przygranicznych osiedli obwodu sumskiego - dodano.

Lotnictwo Rosji przeprowadziło też w nocy uderzenia na infrastrukturę cywilną w położonej w środkowowschodniej Ukrainie Połtawie - poinformował portal Suspilne. Według wstępnych doniesień w tych atakach nie było ofiar śmiertelnych.

Czytaj też: Fragmenty rosyjskiego drona spadły przy budynku Rady Najwyższej