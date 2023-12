Miał ponad 4 prom. alkoholu w organizmie, spowodował stłuczkę. 33-latek zatrzymany RDC 08.12.2023 15:09 Zabrakło skali w policyjnym alkomacie podczas badania stanu trzeźwości 33-latka, który doprowadził do stłuczki na moście w pow. węgrowskim. Urządzenie wykazało ponad 4 prom. alkoholu w organizmie kierowcy. Grozi mu do 3 lat więzienia i konsekwencje finansowe.

Jak poinformował w piątek oficer prasowy węgrowskiej policji st. sierż. Rafał Bałdyga, w czwartek miejscowi policjanci dostali zgłoszenie dotyczące kolizji w Węgrowie. - 33-letni kierujący peugeotem na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem, w wyniku czego najechał na bariery ochronne na moście, uszkadzając je – przekazał Bałdyga.

Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 33-letniego mieszkańca pow. węgrowskiego. Wynik był dla nich zaskoczeniem. - Policyjny alkomat wykazał ponad 4 prom. alkoholu w organizmie kierowcy - przekazał rzecznik.

Dokładne ustalenie trzeźwości mężczyzny nie było możliwe, bo zabrakło skali w policyjnym alkomacie. Od 33-latka została pobrana krew do dalszych badań. Kierujący z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Teraz o jego losie zadecyduje sąd. Za prowadzenie samochodu po pijanemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3. W takich przypadkach sąd dodatkowo stosuje zakaz prowadzenia pojazdów oraz obowiązek wpłaty na Fundusz Sprawiedliwości nawet do 60 tys. zł.

