Mieszkańcy Zielonej Białołęki od lat czekają na linię tramwajową. „Korki są ogromne” Adrian Pieczka 03.03.2024 09:11 Mieszkańcy Zielonej Białołęki domagają się zapowiadanej od 2017 roku linii tramwajowej. Wschodnie osiedla dzielnicy są słabo skomunikowane, przez co na autobus trzeba czekać nawet pół godziny. Jak zaznaczają pasażerowie, tramwaj to niezbędne połączenie dla tych rozwijających się osiedli.

To tu ma przejeżdżać tramwaj na Zieloną Białołękę (autor: RDC)

Od 2017 roku padały zapowiedzi o zbudowaniu linii tramwajowej do rozwijającego się osiedla Zielona Białołęka. Mijają jednak lata, a mieszkańcy nadal nie doczekali się tramwaju.

Jak informują Tramwaje Warszawskie, trwają przygotowania do przetargu na kluczowe dokumenty pod to połączenie.

To zaś pozwoli na rozpoczęcie budowy i połączy wschodnie osiedla ze stacją Metra Kondratowicza.

– Długość trasy będzie miała około 6,5 kilometra i rozpocznie się przy skrzyżowaniu ulicy Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińskiej, gdzie będzie się łączyła z istniejącą trasą tramwajową. Będzie przebiegała między innymi ulicami św. Wincentego, Głębocką, Olszynki Grochowskiej aż do szkoły podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek – mówi rzecznik TW Maciej Dutkiewicz.

Po drodze będzie osiem przystanków. Tramwaje będą mogły jeździć nawet co około 2–3 minut. Czas przejazdu do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie około 15 minut, a do Dworca Wileńskiego około 30 minut.

Kiedy zaczną się prace nad budową linii?

Na decyzję odnośnie do projektu budowlanego i ogłoszenie przetargu tramwajarze czekali trzy lata.

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, czyli tzw. decyzję środowiskową został złożony przez Tramwaje Warszawskie w lipcu 2020 r.

Dokument określa, jak zabezpieczyć zieleń i jak ograniczyć emisję hałasu. Zostanie to uwzględnione w materiałach przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej.

Harmonogram zakłada, że przetarg na zaprojektowanie tramwaju na Zieloną Białołękę będzie ogłoszony jeszcze w tym roku.

Budowa tramwaju ma zacząć się do 2030 roku. Możliwe jest przyśpieszenie inwestycji, ale będzie to zależało od dostępności środków finansowych. TW będą się starały o fundusze z Unii Europejskiej.

