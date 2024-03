Tramwaj na Zieloną Białołękę coraz bliżej. Wiemy, kiedy mogą ruszyć prace RDC 07.03.2024 15:13 W 2028 roku powinna rozpocząć się budowa linii tramwajowej na Zieloną Białołękę. Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na zaprojektowanie trasy tramwajowej w tej części miasta. Jej początek będzie na Targówku przy skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińskiej. Tramwaj dojedzie do SP nr 112 przy ul. Zaułek.

Tramwaj na Zieloną Białołękę (autor: UM Warszawa)

– Po latach oczekiwania na decyzję środowiskową i po tym, jak wreszcie poprawia się sytuacja finansowa samorządów, mam dobrą informację, rozpoczynamy przetarg na projektowanie tramwaju na Zieloną Białołękę – powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wykonawca wybrany w przetargu przygotuje kompletną dokumentację projektową, umożliwiającą przeprowadzanie robót budowlanych. Uzyska też pozwolenie na budowę w trybie specustawy. Oferty można składać do końca kwietnia br.

Jak pojadą tramwaje?

Trasa tramwajowa na Zieloną Białołękę będzie miała prawie 6,5 km długości. Rozpocznie się na Targówku przy skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińskiej. Dalej będzie prowadzić w ciągu ulic: św. Wincentego i Głębockiej.

Następnie kilometrową estakadą przejdzie nad trasą S8 i rondem Małej Brzozy. Ostatni odcinek będzie biegł w rezerwie terenowej aż do Szkoły Podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek, gdzie znajdzie się pętla autobusowo-tramwajowa.

Taki przebieg pozwoli na połączenie Zielonej Białołęki ze stacją metra Kondratowicza. Tramwaje będą mogły kursować nawet co 2–3 minuty. Czas przewidywanego przejazdu z pętli przy ul. Zaułek do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie około 15 minut, a do Dworca Wileńskiego około 30 minut.

Kiedy ruszy budowa?

Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał około 42 miesięcy na realizację zamówienia. W pierwszym etapie wykona analizę obsługi komunikacyjnej połączenia wschodniej części Białołęki ze stacją metra Kondratowicza (z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wspólnej trasy tramwajowo-autobusowej).

Kolejny krok po wyborze jednego z trzech wariantów to opracowanie projektów budowlanych. Będą to projekty architektoniczno–budowlane i projekty wykonawcze dla samej trasy tramwajowej oraz pozostałej infrastruktury – takie jak m.in. podstacje zapewniające dopływ energii elektrycznej, budynki techniczne i socjalne.

Wykonawca opracuje także dokumenty wymagane do pozyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym raport ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pozwoli to na przyśpieszenie rozpoczęcia budowy trasy tramwajowej. Firma, która zbuduje tramwaj na Zieloną Białołękę, dysponując kompletem uzgodnień z właścicielami podziemnych sieci i zarządcami dróg, będzie mogła wcześniej rozpocząć budowę.

W trakcie tych 42 miesięcy wykonane zostanie nie tylko opracowanie dokumentacji projektowej – to również czas na wszystkie formalności administracyjne związane z wydaniem decyzji, zatwierdzeń, opinii i pozwoleń. Najwięcej czasu może zabrać przeprowadzanie procedury ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Realizacja robót budowlanych, po odebraniu dokumentacji projektowej i pozyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, zaplanowana jest na lata 2028–2030. Trwają prace nad zapewnieniem finansowania budowy.

