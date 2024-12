Półtrorej godziny zamiast 50 minut. Trasa autobusu 115 zostanie podzielona?

Jest szansa, że warszawska linia autobusowa numer 115 przestanie się spóźniać. Są plany podziału trasy. Od lat apelują o to podróżni, zwracając uwagę na duże opóźnienia w godzinach szczytu. – Ten autobus bardzo krąży. Jak się do niego wsiądzie, to jedzie, jedzie i jedzie – powiedzieli naszemu reporterowi pasażerowie.