Przysięga 1800 żołnierzy czterech uczelni wojskowych dziś na WAT RDC 30.09.2023 09:06 Dziś przysięga wszystkich uczelni wojskowych. W związku z uroczystością w godzinach 7–14 w sąsiedztwie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie występują czasowe utrudnienia w ruchu. W przypadku zamknięcia ulic autobusy komunikacji miejskiej jadą objazdami – poinformował stołeczny ratusz.

Przysięga wojskowa (autor: Wojskowa Akademia Techniczna)

W Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie dziś przysięga studentów.

Jak informują organizatorzy przysięgę złożyło niemal 1800 żołnierzy rozpoczynających studia na czterech uczelniach. Na placu apelowym przy ulicy Kaliskiego 2 spotkali się podchorąży podejmujący naukę w Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych, Lotniczej Akademii Wojskowej i Akademii Marynarki Wojennej.

Utrudnienia przy WAT

W związku z organizacją uroczystości i liczbą jej uczestników w sąsiedztwie WAT mogą wystąpić utrudnienia w ruchu.

Można się ich spodziewać na ulicach: Radiowej, od ulicy Powstańców Śląskich do ronda Adamieckiego; Lazurowej, od alei Obrońców Grodna (Trasa S8) do ulicy Kocjana; Kaliskiego, od ulicy Kocjana do ronda Adamieckiego.

W przypadku braku możliwości przejazdu tymi drogami pojazdy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na trasy objazdowe.

Autobusy linii 149 w obu kierunkach przejadą ulicami Górczewską, Warszawską, Przejazd, Graniczną, Łaszczyńskiego, „Hubala” Dobrzańskiego, Bolimowską i Spychowską. Linia 167 nie dojedzie do Starego Bemowa, a w stronę sanktuarium na Siekierkach zawróci na rondzie Radia Wolna Europa. Z kolei autobusy linii 220 w obu kierunkach pojadą objazdem przez ulice Górczewską i Powstańców Śląskich.

Tramwaje linii 20 z pętli Żerań FSO dojadą jedynie do pętli Koło.

Studenci uczelniach wojskowych

Studenci przyjęci na studia wojskowe w roku akademickim 2023/2024 rozpoczną służbę wojskową na zasadach wprowadzonych Ustawą o obronie Ojczyzny.

Kształcenie na pierwszym roku studiów będą realizować jako żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, a od drugiego roku zyskają status żołnierzy zawodowych.

Znacząco wzrośnie również wynagrodzenie. Od pierwszego roku studiów będą otrzymywać 100 proc. najniższego uposażenia żołnierzy zawodowych (w 2023 r. kwota ta wynosi 4960 zł). Z każdym kolejnym rokiem studiów wysokość miesięcznego wynagrodzenia będzie systematycznie wzrastać i zależeć od roku nauki i posiadanego stopnia wojskowego.

