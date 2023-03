Warszawskie ścieki pod lupą naukowców. Będą szukać wirusów Adam Abramiuk 08.03.2023 09:19 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii będzie szukał wirusów w warszawskich ściekach. Jest umowa z wodociągami. Naukowcy mają sprawdzać próbki pobierane z sieci i oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków w Warszawie (autor: Krzysztof Gabrylewsk…, CC BY 3.0, via Wikimedia Commons)

Naukowcy z Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii poszukają w ściekach patogennych wirusów, szczepów bakterii lekoopornych czy pasożytów.

Jak tłumaczy rzecznik MPWiK Marek Smółka, pozwoli to badać zależności między jakością życia a stanem zdrowia.

- Ze współpracy z instytutem będą wynikały, po pierwsze, korzyści badawcze, dotyczące rozprzestrzeniania się niektórych patogenów, a ponadto pozwoli nam ona przygotować się do wypełniania wymogów, jakie postawi przed nami zaprojektowana przez Unię Europejską nowa dyrektywa ściekowa. To znaczy do badania farmaceutyków i mikrozanieczyszczeń, dla których wyznaczy ona limity występowania w ściekach - mówi.





Projekt ma pomóc stworzyć narzędzia do monitorowania rozprzestrzeniania się wirusów i bakterii w miejskich ściekach. Chodzi o nieprzekraczanie limitów.

Współpraca potrwa do grudnia 2024 roku.

