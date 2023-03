Nowoczesne badanie na NFZ w Radomskim Centrum Onkologii Anna Orzeł 08.03.2023 06:46 Bezpłatne badanie PET od teraz także w Radomskim Centrum Onkologii. Placówka podpisała kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozytonowa tomografia emisyjna jest nieinwazyjnym badaniem, pozwalającym wykryć nawet niewielkie zmiany nowotworowe.

Nowoczesne badanie na NFZ w Radomskim Centrum Onkologii (autor: Radomskie Centrum Onkologii)

Jak tłumaczy dr Jacek Lesiak, specjalista medycyny nuklearnej, wykonywanie badań PET w czasie diagnostyki czy leczenia - zwłaszcza chorób nowotworowych - jest nieocenione.

- Jest to jedno z najnowocześniejszych rodzajów badań diagnostycznych. Pozwala całościowo obejrzeć stan zaawansowania choroby. To znacznie przyspiesza diagnostykę i cały proces leczenia. Lekarz ma wtedy pogląd na to, jak wygląda proces chorobowy, jak jest rozległy, czy są przerzuty, gdzie są umiejscowione. Może ocenić skuteczność leczenia - wyjaśnia.





Dyrektor Radomskiego Centrum Onkologii Dorota Ząbek zaznacza, że komercyjne wykonanie badania PET to koszt od trzech do siedmiu tysięcy złotych, dlatego możliwość robienie ich nieodpłatnie ma ogromne znaczenie.

- Bardzo się cieszę, że pacjenci z Radomia, z okolic zyskali taką diagnostykę. Że Narodowy Fundusz Zdrowia przyznał nam ten kontrakt, bo staraliśmy się o niego od 2016 roku. Dla nas jest to ważne wydarzenie, dla naszych pacjentów - tłumaczy.





Dotąd pacjenci z Radomia jeździli na takie badania do Warszawy albo do Kielc.

