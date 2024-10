Warszawskie Badania Ruchu 2024. O co pytają ankieterzy? Adam Abramiuk 22.10.2024 09:27 Jeszcze w tym roku poznamy pierwsze wyniki Warszawskiego Badania Ruchu. Ma ono pomóc miastu w planowaniu przyszłości rozwoju dróg i inwestycji. – Poza takimi danymi bardziej już opracowanymi, czyli jak się poruszamy, będą też konkretne liczby, jak ile samochodów codziennie wjeżdża do Warszawy – mówi Maciej Florczak ze stołecznego biura architektury.

Ruch na Wisłostradzie (autor: ZDM Warszawa)

W gminach metropolii warszawskiej ankieterzy zbierają od mieszkańców informacje o sposobach podróżowania, a także dane o ruchu pojazdów. Te działania są prowadzone w ramach Warszawskiego Badania Ruchu, a pierwsze wyniki poznamy jeszcze w tym roku. W samej Warszawie badanie rozpocznie się na wiosnę (od 5 marca do 30 kwietnia 2025 r.).

Ankieterzy zbierają dane, chodząc od domu do domu oraz na stajach kolejowych. O tym, o co pytają, mówi naczelnik Wydziału Polityki Mobilności w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

– Dlaczego podróżujemy, po co podróżujemy, którędy podróżujemy, jakim środkiem transportu, dlaczego takim, a nie innym. Te dane są później transportowane do modelu matematycznego ruchu – podaje Maciej Florczak.

W sumie do wykonania jest ponad 40 tys. ankiet.

– Po to, żeby móc uzyskać właśnie taką reprezentatywną próbę. Jeżeli dzisiaj np. polityczne sondaże robi się na próbie tysiąca mieszkańców i one są dla całej Polski, to my robimy na prawie 40-tysięcznej próbie dla metropolii warszawskiej. Kluczowe jest, żeby także poszczególne dzielnice Warszawy miały reprezentatywne wyniki – podkreśla Florczak.

Wyniki pozwolą kreować politykę mobilności w mieście.

– Poza takimi danymi bardziej już opracowanymi, czyli jak się poruszamy, będą też konkretne liczby, jak ile samochodów codziennie wjeżdża do Warszawy. To będą proste, ale konkretne dane – dodaje Florczak.

Cały dokument ma być gotowy w przyszłe wakacje.

Oprócz badań ankietowych w gospodarstwach domowych mieszkańców badania obejmą również:

pomiary natężenia ruchu samochodowego,

pomiary liczby pasażerów w autobusach i tramwajach,

pomiary liczby pasażerów w pociągach,

pomiary liczby wsiadających i wysiadających na przystankach i stacjach kolejowych,

badania ankietowe pasażerów na przystankach i stacjach kolejowych,

pomiary ruchu związanego z wielkopowierzchniowymi obiektami handlowymi,

pomiary ruchu związanego z wybranymi osiedlami mieszkaniowymi w Warszawie,

pomiary ruchu i badanie ankietowe na wybranych parkingach Park&Ride w Warszawie.

Ostatnie tak kompleksowe badania ruchu wykonane były wiosną 2015 roku. Na przestrzeni lat nastąpiły znaczne przemiany ekonomiczne i społeczne, a system transportowy w Warszawie i metropolii mocno się rozwinął. Powstały nowe drogi, nowe stacje metra czy trasy tramwajowe.

Wszystkie te elementy mogły znacznie wpłynąć na zachowania komunikacyjne mieszkańców. Analiza wyników badań umożliwi m.in. aktualizację matematycznego modelu ruchu, który służy jako narzędzie do planowania optymalnych rozwiązań transportowych na przyszłość.

Czytaj też: Mieszkańcy Pragi Północ chcą remontu kładki nad torami. PKP odpowiada