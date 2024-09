Prace przy „Nowym Centrum Warszawy” utrudniają życie mieszkańcom? Dziś pikieta ws. polityki transportowej Jerzy Chodorek 05.09.2024 09:51 Mieszkańcy warszawskiego śródmieścia protestują przeciwko tzw. Nowemu Centrum Warszawy. Dzisiaj po południu odbędzie się pikieta przeciwko zmianom w organizacji ruchu i infrastrukturze. — Ludzie stoją nieraz po dwie, po trzy godziny, bo jak wjadą, to nie mogą wyjechać, kręcą się w kółko i po prostu „zjadają swój ogon” — mówiła w audycji „Jest Sprawa” Ewa Smagowska z inicjatywy mieszkańców Tu.bylcy Centrum.

Mieszkańcy warszawskiego śródmieścia protestują przeciwko tzw. Nowemu Centrum Warszawy (autor: ZDM)

Prace prowadzone w ramach tworzenia tzw. Nowego Centrum Warszawy utrudniają życie mieszkańcom warszawskiego Śródmieścia. Ci zwracają uwagę, że zmiany w infrastrukturze negatywnie wpłynęły na ich codzienność i domagają się poprawy sytuacji. Dzisiaj o godzinie 15 przy ulicy Złotej 4 odbędzie się pikieta.

Posłuchaj audycji | Jest sprawa | Problemy mieszkańców związane z Nowym Centrum Warszawy

— Jesteśmy w trudnej sytuacji — mówiła w audycji „Jest Sprawa” Ewa Smagowska z inicjatywy mieszkańców Tu.bylcy Centrum. — Mamy trzy wjazdy w kwartał, natomiast jest tylko jeden wyjazd ulicą Sienkiewicza. Jest on bardzo przeciążony. Wszystkie ulice są praktycznie jednokierunkowe, Boduena, Warecka, Kubusia Puchatka i tam po prostu ludzie stoją nieraz po dwie, po trzy godziny, bo jak wjadą, to nie mogą wyjechać, kręcą się w kółko i po prostu „zjadają swój ogon” i nie ma drogi wyjazdu — dodała.

Pełnomocnik m.st. Warszawy ds. Nowego Centrum Warszawy Michał Lejk podkreślił, że jeszcze nie ma ostatecznych decyzji.

— Wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców — zaznaczył Lejk. — Dziś lub jutro zbiorą się przedstawiciele Straży Miejskie, Zarządu Dróg Miejskich, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym oraz Zarządu Terenów Publicznych. Przejdziemy cały ten obszar. Na żywo zobaczymy, co można zrobić lepiej. Jeżeli jest tam poziom do usprawnień, a prawdopodobnie jest, bo mieszkańcy sami nam to zgłaszają, to w trybie pilnym zostaną te zmiany wprowadzone — zapowiedział.

