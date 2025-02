Problem z nowymi parkomatami w Warszawie. „Jeżeli ktoś ma gotówkę, to nie zapłaci”

Warszawscy kierowcy zwracają uwagę, że nie we wszystkich nowych parkometrach można zapłacić gotówką. Urządzenia stanęły na rozszerzonych obszarach Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. — Mamy informację „wybierz metodę płatności: karta lub blik”. Więc jeżeli ktoś ma gotówkę, no to niestety nie zapłaci — sprawdził reporter Polskiego Radia RDC.