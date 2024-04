Aktywiści próbowali zablokować Most Poniatowskiego. To trzeci dzień protestów klimatycznych

Grupa „Ostatnie Pokolenie” próbowała zablokować Most Poniatowskiego w Warszawie. To już trzeci dzień protestu aktywistów klimatycznych. Zgodnie z zapowiedzią mają to robić codziennie przez dwa tygodnie. Domagają się m.in. przesunięcia 100 proc. środków na budowę autostrad na organizację komunikacji zbiorowej czy wprowadzenia biletu miesięcznego na transport w całym kraju za 50 zł.