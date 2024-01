Kości sprzed kilkuset lat na budowie metra. Archeolodzy: mogły należeć do koni RDC 16.01.2024 13:49 Budowa drugiej linii metra w Warszawie przyniosła kolejne zwierzęce odkrycia archeologiczne. Po słoniu leśnym na Woli czy prażubrach na Bródnie, spod ziemi na Bemowie wyłoniły się kości, które – według pierwszych ocen – należą do koni. Niewykluczone, że żyły one kilkaset lat temu.

Budowa drugiej linii metra. Znalezisko na Bemowie (autor: UM Warszawa)

Na początku stycznia robotnicy budujący ostatni odcinek linii metra M2 na Karolin natknęli się na kości. Znajdowały się metr pod ziemią w rejonie, gdzie powstaje przyszła stacja Lazurowa.

Na miejsce przyjechali archeolodzy, którzy nadzorują budowę. Dokonali wstępnych oględzin – bez wstrzymania prac, które mogłyby opóźnić realizację inwestycji. Następnie znalezisko przetransportowano do siedziby Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie w celu przeprowadzenia szczegółowych badań.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że są to kości konia lub kilku koni (11 dużych i kilka mniejszych fragmentów kości długich i łopatka). Możliwe, że zwierzę lub zwierzęta te żyły od 150 do nawet 500 lat temu. Archeolodzy będą teraz szukać odpowiedzi na pytanie, czy konie były używane jako pociągowe, czy może do jazdy wierzchem – co oznaczałoby, że służyły wojskowym.

Eksperci, przy pomocy oceny archeozoologicznej, chcą też dowiedzieć się, jakiej wielkości były zwierzęta. Niewykluczone, że uda się ustalić również ich rasę.

Zwierzęce znaleziska

Podczas budowy wcześniejszych odcinków drugiej linii warszawskiego metra odkrywano już kości zwierząt. Tak było między innymi na terenie dzisiejszej stacji Płocka. Wówczas odkopano kilka kości należących do samicy prehistorycznego słonia leśnego. Kopię fragmentów szkieletu można oglądać w gablocie na antresoli stacji Płocka.

Również po drugiej stronie Wisły nie brakowało takich niespodzianek. Na stacji Bródno, na głębokości około 15 metrów, odkryto wśród mas piasku rzecznego czaszkę prażubra. Z kolei podczas powstawania stacji Zacisze odnaleziono pochodzący sprzed kilkudziesięciu tysięcy lat kawałek żuchwy mamuta.

Piwniczka, komin i ceramika

Niedawno na budowie bemowskiego odcinka metra – w miejscu, gdzie powstaje Stacja Techniczno-Postojowa Karolin – archeolodzy odkryli pomieszczenia z przełomu XIX i XX wieku. Resztki odkopanej piwniczki znajdują się w miejscu, gdzie na mapie z 1931 roku zaznaczone są dwa budynki Folwarku Karolin, ale prawdopodobnie była to zupełnie odrębna konstrukcja ceglana.

Nad budową metra na tym terenie czuwa zespół ekspertów z Państwowego Muzeum Archeologicznego. Jeszcze przed rozpoczęciem właściwych prac prowadzili tzw. badania powierzchniowe, w czasie których znaleźli między innymi fragmenty ceramiki.

Stacja Karolin — status prac

Obecnie na trasie II linii metra trwają przygotowania przed drążeniem tuneli. Choć ogromne tarcze wiertnicze TBM rozpoczną pracę za kilka miesięcy, już teraz wykonawca wzmacnia grunt w kluczowych miejscach inwestycji, kontynuowany jest wykop podstropowy na stacji Karolin.

Rozpoczęty w 2018 roku kontrakt na budowę II linii metra prowadzony jest w trybie „Projektuj i buduj”. Na prawie czterokilometrowym odcinku zaprojektowano trzy stacje. Stacja C3 Lazurowa powstanie po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Lazurowej i Górczewskiej, w przestrzeni między pętlą tramwajową a Lazurową. Stację C2 Chrzanów zaplanowano pod ul. Rayskiego, w rejonie skrzyżowania z Szeligowską. Stacja C1 Karolin powstać ma pod ul. Sochaczewską, po północnej stronie skrzyżowania z Połczyńską. Za nią znajdzie się zaplecze techniczne dla całej linii – STP Karolin.

Zgodnie aneksem podpisanym z wykonawcą, prace zakończą się w październiku 2025 roku.

