Więcej nocnych autobusów w Warszawie. Dzisiaj ruszają dodatkowe kursy [SPRAWDŹ] Przemysław Paczkowski 01.04.2024 16:06 Od dziś w Warszawie pojawią się dodatkowe kursy nocnych linii autobusowych. Dzięki temu pasażerowie linii N88 z centrum stolicy dojadą m.in. do osiedla Raków. Jak mówi rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego, dwa pierwsze kursy nocne zboczą na chwilę z trasy. Z kolei N61 dojedzie ze Śródmieścia do samego Radzymina.

Dodatkowe kursy nocnych linii autobusowych w Warszawie (autor: WTP)

Od kwietnia w Warszawie ruszają dodatkowe kursy nocnych linii autobusowych. W nocy z 1 na 2 kwietnia pasażerowie linii N88 będą mogli dojechać z centrum m.in. do osiedla Raków przy ulicy Instalatorów. Dwa pierwsze kursy nocne zboczą na chwilę z trasy.

– Autobusy nocne N88 jadąc do Janek, zajadą na pętlę Instalatorów, potem ruszą z powrotem do alei Krakowskiej i pojadą do Janek – podaje rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert.

Inna linia nocna – N61 również z centrum dojedzie do samego Radzymina. Autobusy pojadą ulicą Bohaterów Radzymina 1920 r., Piłsudskiego, Wyszyńskiego do samej pętli.

– Autobus z Czarnej Strugi pojedzie dalej przez Słupno i Cegielnię do Radzymina, zatrzyma się na pętli przy ulicy Głowackiego, czyli w samym centrum tej miejscowości – podaje rzecznik ZTM.

Przystanek Czarna Struga 01 obowiązywał będzie w obu kierunkach. Przystanki Legionowa 01 i 02 oraz Struga 04 zaś obowiązywać będą jako na żądanie w obu kierunkach.

Szczegóły zmian można sprawdzić na portalu Warszawskiego Transportu Publicznego.

Nocne autobusy w Warszawie

W Warszawie działa ponad 300 linii autobusowych. W nocy zaś kursuje ich ponad 40.

Linie nocne kursują w ramowych godzinach 23–5. Organizacja nocnej komunikacji jest nieco odmienna od dziennej.

Podstawowe połączenia tworzą linie łączące dzielnice z centrum, które kursują co 30 lub co 60 minut, a ich trasy są skomunikowane na przystankach przy Dworcu Centralnym, umożliwiając przesiadki. Autobusy odjeżdżają przeważnie 15 i 45 minut po pełnej godzinie.

