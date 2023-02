W niedzielę utrudnienia na Bielanach. Zmiany w kursowaniu autobusów [MAPA] RDC 04.02.2023 17:31 Dwa tysiące biegaczy wystartuje w niedzielę w 40. Biegu Chomiczówki na dystansie 15 km oraz 16. Biegu o Puchar Bielan na 5 km. Te imprezy inaugurują sezon biegowy w stolicy. Ulice na trasie podczas zawodów będą wyłączone z ruchu, miasto przygotowało objazdy.

1 Imprezy biegowe na Bielanach i zmiany w ruchu (autor: InfoUlice Warszawa)

Oba biegi rozpoczną się na ul. Conrada (przed skrzyżowanie z ul. Nerudy), a ich meta zlokalizowana będzie na terenie TKKF Chomiczówka. Jako pierwsi, o godzinie 10, wystartują uczestnicy 16. Biegu o Puchar Bielan. Rywalizacja na pięć kilometrów została poprowadzona ulicami: Conrada, Bogusławskiego, Kwitnącą, Głowackiego, Żółwią, Mistrzowską, Brązowniczą, Conrada (chodnikiem po północnej stronie ulicy, Dąbrowskiej, Bajana, Renesansową, Aspekt do drogi wewnętrznej prowadzącej do TKKF Chomiczówka (ul. Nerudy 1).

O godz. 11 wystartują uczestnicy 40. Biegu Chomiczówki. Zawodnicy pokonają dystans piętnastu kilometrów, robiąc dwa okrążenia ulicami: Conrada, Bogusławskiego, Kwitnącą, Księżycową, zawrotka przy pętli autobusowej, Księżycową, Kwitnącą, Głowackiego, Żółwią, Mistrzowską, Sieciechowską, Brązowniczą (zawrotka), Conrada (chodnikiem po północnej stronie ulicy), Dąbrowskiej, Bajana, Renesansową, Aspekt do drogi wewnętrznej prowadzącej do TKKF Chomiczówka.

Szczegóły zmian na Bielanach

W niedzielę, w godz. 9-15 ulica Conrada będzie wyłączona z ruchu na odcinku od Wólczyńskiej (z dopuszczonym wjazdem na stację benzynową) do pętli autobusowej Chomiczówka. W tych samych godzinach zamknięte będą również pozostałe ulice na trasach obu biegów, a także wloty ulic dojazdowych oraz wyjazd z osiedli łączących się bezpośrednio z trasami zmagań. Podczas trwania biegu nie będzie można parkować na ulicach Brązowniczej, Conrada i Nerudy.

Od godziny 0.00 w niedzielę przy ul. Nerudy 1 będzie obowiązywała czasowa organizacja ruchu – zakaz zatrzymywania pojazdów na wyznaczonych miejscach postojowych oraz na jezdni. Dla mieszkańców osiedla Chomiczówka oraz biegaczy udostępnione zostaną parkingi przy supermarketach i galeriach handlowych: od soboty, 4 lutego, od godz. 21 do niedzieli, 5 lutego, do godz. 17 przy ul. Aspekt 79, od soboty, od godz. 23 do niedzieli, do godz. 23 przy ul. Conrada 1, od soboty, od godz. 23 do niedzieli, do godz. 23 przy ul. Kasprowicza 117, w niedzielę, od godz. 7.30 do 20 przy ul. Powstańców Śląskich 126.

W niedzielę od godz. 9 do 15 swoje trasy zmienią autobusy linii 114, 116 i 409, a kursowanie linii 203 w tych godzinach będzie zawieszone. "Autobusy linii 114 oraz 409, w obu kierunkach, będą kursować przez al. Reymonta i ul. Wólczyńską. Z kolei pojazdy linii 116 z ul. Żeromskiego skręcą w al. Reymonta i dalej w Conrada, by w ten sposób dotrzeć do pętli Chomiczówka. Autobusy linii 180 będą kursować bez zmian. W trakcie obowiązywania objazdów zostaną zawieszone przystanki Chomiczówka 01 i 02, Kwitnąca 01, 02, 03 i 04, Bogusławskiego 05 i 06, Głowackiego 01 i 02, Maszewska 01 i 02, Fort Wawrzyszew 01 i 02" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Na trasach objazdowych wszystkie przystanki będą obowiązywać jako stałe.

Źródło: PAP Autor: RDC /PA