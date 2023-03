Włodzimierz Karpiński złożył rezygnację ze stanowiska sekretarza miasta Warszawy RDC 22.03.2023 15:53 Jak poinformował pełnomocnik Włodzimierza Karpińskiego, były minister skarbu złożył rezygnację ze stanowiska sekretarza miasta Warszawy. Wcześniej prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przekazał, że na dymisję sekretarza czeka do 21 marca.

Włodzimierz Karpiński nie jest już sekretarzem miasta (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons)

– W ubiegłym tygodniu, mój klient wysłał do mnie pisemną rezygnację z funkcji sekretarza miasta. Gdy tylko dotrze ona do mnie, niezwłocznie przekażę ją do stołecznego ratusza – powiedział w środę pełnomocnik Włodzimierza Karpińskiego mec. Michał Królikowski.

Informację potwierdziła rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth. – Otrzymaliśmy informację od pełnomocnika, że p. Włodzimierz Karpiński złożył rezygnację ze stanowiska – przekazała, dodając, że gdy tylko pismo trafi do rąk prezydenta Warszawy, to zgodnie z zapowiedzią, rezygnacja zostanie przyjęta.

Korupcja w MPO Warszawa?

Karpiński został zatrzymany w śledztwie, w ramach którego na początku lutego został zatrzymany szef Pracodawców RP, b. wiceminister skarbu Rafał Baniak, a także Artur P., Wojciech S. oraz Waldemar K.

Baniak usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz powoływania się na wpływy. Są one związane z ustawianiem kontraktów z warszawskim MPO wartych 600 mln zł w zamian za łapówkę w wysokości blisko 5 mln zł. Decyzją sądu Baniak i dwaj zatrzymani w tym samym dniu przedsiębiorcy zostali aresztowani na trzy miesiące. Jak informował jego pełnomocnik, były wiceminister nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów.

Według prokuratury proceder korupcyjny związany z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów ze stolicy trwał od sierpnia 2020 r. Przedstawiciele jednej z grup kapitałowych zainteresowanych uczestnictwem w przetwarzaniu odpadów mieli wejść w porozumienie Baniakiem.

„W wyniku ustaleń o charakterze korupcyjnym zainteresowane spółki grupy kapitałowej uzyskały znaczące zamówienia z MPO w Warszawie. Następnie w latach 2021-2022 roku spółki te zagospodarowały odpady z Miasta Stołecznego Warszawa, uzyskując w MPO Warszawa zamówienia na łączną kwotę prawie 600 milionów złotych” – podawała PK.

Zdaniem śledczych w zamian za umożliwienie uzyskiwania zamówień publicznych z MPO Baniak domagał się od przedstawicieli firm 5 procent łapówki od wartości tych zamówień. „W tym celu Rafał B. oraz osoby zarządzające grupą kapitałową, tj. Artur P. i Wojciech S. stworzyli mechanizm umożliwiający wyprowadzenie wielomilionowych kwot przeznaczonych na korzyści majątkowe” – podawała prokuratura.

Według PK ostatnia transza łapówki w wysokości 300 tys. zł w gotówce została przekazana Baniakowi w grudniu 2022 r., natomiast łącznie od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 r. on i współdziałające z nim osoby miały uzyskać korzyści majątkowe „o wartości nie mniejszej niż 4 miliony 990 tysięcy złotych”. „Pieniądze te były przekazywane każdorazowo w gotówce w trakcie spotkań towarzyskich” – informowała PK.

W całym śledztwie jest 14 podejrzanych, którym zarzucono m.in. udział i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Karpiński w areszcie

15 marca Sąd Okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia na areszt Włodzimierza Karpińskiego.

Sekretarz m.st. Warszawy trafił do aresztu na 90 dni. Naczelnik śląskiego wydziału PK prok. Tomasz Tadla powiedział po posiedzeniu aresztowym, że katowicki sąd podzielił argumentację prokuratury i kierował się wysokim prawdopodobieństwem popełnienia przestępstwa. Prokurator mówił też, że w tej sprawie nie tylko zachodzi obawa matactwa, ale wręcz – w ocenie śledczych – podejrzany już podjął działania noszące znamiona matactwa.

